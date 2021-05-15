ЕС вложил в экомодернизацию более 450 млрд евро, а в Украине механизмы государственной поддержки отсутствуют – ЕБА

Экомодернизация в странах ЕС проводилась при мощной поддержке государств, которые предоставили предприятиям более 450 млрд евро, а в Украине ее хотят провести исключительно за счет бизнеса.

Об этом заявила координатор Комитета экологии и устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Ольга Бойко.

"С 2000 года ЕС предоставил более 445 млрд. евро своим представителям компаний на государственную помощь для мероприятий по экомодернизации. В том числе по энергоэффективности. И формы этой государственной помощи были достаточно разнообразными – это и освобождение от налогообложения, и уменьшение базы налогообложения, и дотации, и займы, и льготные кредитные ставки, и другое", – рассказала Бойко.

По ее словам, в Украине также Соглашением об ассоциации с ЕС предусмотрена необходимость разработки механизма государственной помощи для достижения украинскими предприятиями экологических стандартов Европейского союза и такое финансирование может составлять до 40% запланированных инвестиций. Однако сегодня власть в этом направлении не работает.

"Также в Украине разработан закон о государственной помощи субъектам хозяйствования и теперь почему-то единственным пунктом, к которому не разработаны критерии допустимости оценки таких проектов, являются именно меры по охране окружающей природной среды", – сказала Бойко.

Она отметила, что в Украине более 70% всех мероприятий по модернизации ложатся именно на плечи бизнеса, что для него неподъемно. Поэтому предприниматели рассчитывают, что им предоставят возможность использовать на модернизацию средства, которые они платят как эконалог.

"Пока в Украине не разработаны механизмы государственной поддержки мероприятий по экомодернизации и пока у нас в воздухе парят суммы в виде 10 млрд евро на внедрение новых доступных технологий, то бизнеса ничего не остается как рассчитывать именно на средства, уплачиваемые за счет эконалога и за возможность инвестиций этих средств в мероприятия по экомодернизации", – пояснила Бойко.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации отмечали, что Украина применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что для экомодернизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.