ЕС снял санкции с экс-главы оккупационного Севастополя: ограничения мешали его бизнесу на Кипре

Европейский Союз снял санкции с бывшего российского главы оккупационного Севастополя в аннексированном Крыму Дмитрия Овсянникова. В 2019 году он ушел в отставку по собственному желанию.

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Об этом говорится на сайте Официального журнала ЕС. Поводом стало решению суда ЕС.

В частности, еще в октябре прошлого года суд постановил аннулировать решение Евросоюза о продлении ограничений против Овсянникова. Причиной стало то, что он уже не занимает должности, за работу, на которой попал под санкции.

Сам Овсянников подал соответствующий иск об отмене санкций еще в ноябре 2020 года. Он заявил, что "терпит экономический ущерб в результате санкций, которые не позволяют ему осуществлять какую-либо экономическую или предпринимательскую деятельность" в ЕС.

Экс-чиновник признал, что ограничения, введены в 2017 году, мешали его бизнесу на Кипре.

Отметим, после ухода с должности главы оккупированного Севастополя, Овсянников стал замминистром промышленности и торговли РФ. Но весной 2020 года он устроил скандал в аэропорту Ижевска из-за того, что ему пришлось несколько раз пройти через рамку металлодетектора и предъявить документы и посадочный талон.

В итоге, на чиновника был составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, после чего его исключили из пропутинской партии "Единая Россия" и уволили с должности замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний. В том числе, государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и ее филиалы.

Также OBOZREVATEL писал, что в конце января этого годаЗеленский ввел в действие санкции СНБО против 185 компаний, помогающих стране-агрессоре России перевозить оружие и солдат. Соответствующий указ глава государства подписал в субботу, 28 января.

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