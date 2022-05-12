ЕС ради эмбарго на нефть и газ из России пойдет на кардинальный шаг: Financial Times выяснило детали

ЕС потратит около 195 млрд евро в следующие пять лет, снизит потребление энергии на 13% и удвоит объемы "зеленой" энергии (до 1236 ГВтч), чтобы полностью избавиться от газа и нефти из России. План рассчитан до 2030 года.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times. Комиссия также хочет увидеть увеличение использования водорода: к 2030 году 20 млн тонн водорода будет производиться из возобновляемых источников, в том числе половина будет импортироваться.

"ЕС должен будет потратить около 200 миллиардов евро в следующие пять лет, чтобы обеспечить энергетическую независимость от России, согласно проектам планов, которые устанавливают агрессивные цели в таких областях, как чистая энергия и снижение потребления", – отмечает издание.

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Предложения будут опубликованы на следующей неделе, поскольку лидеры ЕС спешат избавиться от своей зависимости от российской нефти и газа после вторжения президента РФ Владимира Путина в Украину. Комиссия уже заявила, что, по ее мнению, ЕС может сократить импорт российского газа на две трети в этом году, и призвала страны-члены пополнить свои газовые хранилища перед следующей зимой.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в мае сократиться производство нефтепродуктов и экспорт нефти. Это произойдет в результате введенных в рамках подготовленного шестого пакета санкций против РФ.