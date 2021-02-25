ЕС на год продлил санкции против чиновников Беларуси
Европейский Союз (ЕС) в четверг, 25 февраля, принял решение о продлении экономических санкций против белорусских чиновников до 28 февраля 2022 года.
Об этом сказано в заявлении на сайте ЕС. Ограничительные меры направлены против людей, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов 2020 года, а также должностных лиц, виновных в репрессиях и запугивании мирных демонстрантов, оппозиции и работников СМИ.
"Санкции также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его", – добавили в ЕС.
В список попали 88 человек, среди которых и незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко. Санкции запрещают этим людям посещать страны Евросоюза, а также предусматривают заморозку активов семи организаций. Помимо этого, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.
"ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Беларуси...Кроме того, ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе посредством поддержки гражданского общества и независимых СМИ", – сказано в сообщении.
Напомним, политический кризис в Беларуси начался после того, как 9 августа 2020 года стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Лукашенко с 80% голосов.
По данным альтернативного подсчета, победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Люди обвинили власть в фальсификации результатов и вышли на улицы требовать повторного голосования. После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Европейский Союз и США 2 октября ввели в действие санкции в отношении около 50 официальных лиц Беларуси, однако Лукашенко в этот список не вошел.
Через месяц санкции расширили и тогда под них попали нелегитимный президент и его сын Виктор.
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" и вышли на массовые протесты по всей стране.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированы.
Также в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на решение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признали легитимность незаконно избранного Лукашенко.
ПАСЕ поддержала инициативу Украины о новых санкциях против Лукашенко