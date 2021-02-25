ЕС на год продлил санкции против чиновников Беларуси

Европейский Союз (ЕС) в четверг, 25 февраля, принял решение о продлении экономических санкций против белорусских чиновников до 28 февраля 2022 года.

Об этом сказано в заявлении на сайте ЕС. Ограничительные меры направлены против людей, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов 2020 года, а также должностных лиц, виновных в репрессиях и запугивании мирных демонстрантов, оппозиции и работников СМИ.

"Санкции также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его", – добавили в ЕС.

В список попали 88 человек, среди которых и незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко. Санкции запрещают этим людям посещать страны Евросоюза, а также предусматривают заморозку активов семи организаций. Помимо этого, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.

"ЕС внимательно следит за развитием ситуации в Беларуси...Кроме того, ЕС продолжит поддерживать белорусский народ в его законном стремлении к демократии, в том числе посредством поддержки гражданского общества и независимых СМИ", – сказано в сообщении.

Напомним, политический кризис в Беларуси начался после того, как 9 августа 2020 года стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Лукашенко с 80% голосов.

По данным альтернативного подсчета, победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Люди обвинили власть в фальсификации результатов и вышли на улицы требовать повторного голосования. После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих.

Как сообщал OBOZREVATEL: