ЕС доволен работой украинской энергосистемы после синхронизации, – глава ДТЭК

Энергосистема Украины после синхронизации с ENTSO-E работает надежно и стабильно, что полностью устраивает европейских партнеров и открывает возможность для увеличения экспорта украинской электроэнергии в Европу.

Об этом сообщил генеральный директор группы ДТЭК Максим Тимченко в интервью изданию "Экономическая правда".

"С 16 марта Украина соединила свои электрические сети с европейскими без права коммерческих перетоков – экспорта-импорта. С этих пор наша энергосистема работает в синхронном режиме очень стабильно. Европейцев полностью устраивает, как наша страна управляет этой ситуацией", - сообщил глава ДТЭК.

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Он отметил, что Украина предложила европейским партнерам разрешить коммерческий экспорт украинской электроэнергии.

"Мы вышли с инициативой к европейским партнерам разрешить нам коммерческий экспорт и наше правительство это полностью поддерживает", - сообщил Максим Тимченко.

По его словам, даже при нынешнем техническом состоянии, и без больших технических изменений, можно дополнительно поставлять в Европу 600 МВт.

"И это во многом политическое решение, которое, надеюсь, европейские партнеры примут. А дальше нам нужно будет установить специальное оборудование для того, чтобы в 2,5 раза это сечение увеличить", - добавил глава ДТЭК.

Напомним, в апреле компания ДТЭК Рината Ахметова первой среди украинских компаний начала экспорт электроэнергии в Польшу, что обеспечило приток в страну валютной выручки в условиях войны.