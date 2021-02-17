ЕС давно ожидает от Украины реформу УЗ, – Кушнирук

Реформирование "Укрзалізниці" путем разделения на отдельные филиалы по направлениям деятельности полностью соответствует принципам, предусмотренным Соглашением о евроинтеграции между Украиной и ЕС.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в блоге на "Лига".

Эксперт напомнил, что в конце 2020 года был создан филиал "Укрзалізниці" – "УЗ КАРГО", в состав которой войдет железнодорожный грузовой подвижной состав, а также активы и ресурсы для его обслуживания.

"Создание грузового филиала с наделением его железнодорожным грузовым подвижным составом и необходимыми активами и ресурсами для полного самостоятельного удовлетворения потребностей в обслуживании и эксплуатации подвижного состава, в том числе вагонные и локомотивные депо, полностью соответствуют принципам, которые предусмотрены Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", – написал Кушнирук.

Он также отметил, что грузовой перевозчик будет отделен от оператора инфраструктуры "УЗ ИНФРА", в состав которого войдут пути, станции, устройства сигнализации и связи, другие активы и ресурсы для обеспечения эксплуатации инфраструктуры и управления движением поездов.

Кроме того, по его словам, согласно Стратегии АО "Укрзалізниця" на 2019-2023 годы для обеспечения потребности в восстановлении железнодорожного подвижного состава также будет создано обособленное подразделение, которое будет обеспечивать производство и сервис, и будет специализироваться на строительстве, выполнении капитальных ремонтов и модернизации подвижного состава.

"Такое предприятие также сможет предоставлять услуги частным перевозчикам и владельцам подвижного состава на рыночных принципах. Кстати, в рамках процесса реформирования АО "Укрзалізниці" именно эта часть производственной деятельности, в дальнейшем для создания конкуренции, может быть разделена на несколько отдельных предприятий и приватизированы. Что тоже полностью соответствует правовому регулированию этой сферы в пределах стран ЕС", – написал Кушнирук.

Ранее народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил, что для проведения полномасштабной реформы "Укрзалізниці" в соответствии с европейскими стандартами парламент должен принять закон "О железнодорожном транспорте Украины".

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что "Укрзалізниця" также должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.