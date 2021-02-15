Ермак считает, что Рада с третьей попытки сможет назначить Витренко министром энергетики

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что Верховная Рада с третьей попытки сможет назначить Юрия Витренко министром энергетики.

"Мы по-прежнему считаем Юрия Витренко лучшим кандидатом на позицию министра энергетики на сегодняшний день, поэтому я не исключаю, что будет третья попытка. Надеюсь, могу сказать с большой долей вероятности, что будет успешная третья попытка голосования в Верховной Раде", – заявил Ермак в интервью "Украина 24".

По словам главы Офиса президента, в энергетической отрасли сейчас много проблем и она нуждается, чтобы появился сильный министр, который независим от финансовых групп.

"Слуга народа" и Кабмин продолжат свои консультации, чтобы третья попытка стала успешной. Как говорится, Бог любит троицу. В этом случае я думаю, что так оно и будет", – резюмировал Ермак.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, 17 декабря 2020 года Рада провалила назначение Юрия Витренко вице премьер-министром – министром энергетики.

После премьер-министр Денис Шмыгаль назначил Витренко первым заместителем министра. В отсутствие полноправного главы ведомства он автоматически стал и.о. министра.

28 января Шмыгаль снова предложил Раде назначить Витренко министром, однако парламентарии отказались поддерживать его кандидатуру.