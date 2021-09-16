'Эпоха бедности' в Украине может закончиться в 2021 году, но только для отдельных депутатов, – Железняк

Судя из предложенных коалицией изменений в бюджет на 2021 год, благодаря государству жизнь к лучшему может измениться только для депутатов-мажоритарщиков. Вместо увеличения субсидий и доплат медикам, на округа заложили 4 млрд грн.

Об этом заявил глава фракции "Голос" в Верховной Раде Ярослав Железняк. Он отметил, власть не солгала об окончании "эпохи бедности" в своих предвыборных обещаниях, однако не уточнила, для кого именно эта эпоха закончится, передает пресс-служба "Голоса".

"Представители коалиции внесли законопроект о выделении 12 млрд грн на субсидии. Кажется, большая сумма. Но если посчитать, сколько это будет для каждого гражданина-субсидианта, получается 4137 гривен до конца года. Для кого же тогда закончилась "эпоха бедности"?" – отметил Железняк.

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Народный депутат проанализировал все предложения законопроекта по изменениям расходов в бюджет-2021. Вместо того, чтобы погасить долги, увеличить субсидии, наконец покрыть выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, 4 млрд грн заложили на округа депутатов-мажоритарщиков.

"Округов всего 250, и если разделить среди них 4 миллиарда, то оказывается, что субсидианты получат 4 тысячи гривен, а депутаты на свои округа – по 16 млн гривен. Совсем несправедливо складывается. Возможно, стоит вместо депутатов отдать деньги напрямую людям? Чтобы точно не потерялись на пути между депутатами и людьми", – возмутился Железняк.