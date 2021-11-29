Энергосообщество ЕС требует решить проблемы 'Укрэнерго' с расчетами перед предприятиями ВИЭ

Министерство энергетики Украины должно провести проверку финансовой работы госкомпании "Укрэнерго", которая в начале ноября привлекла 825 млн долларов за счет размещения "зеленых" еврооблигаций и которые были выплачены производителям ВИЭ не в полной мере.

Об этом говорится в письме Секретариата Энергосообщества ЕС, которое опубликовала член Нацкомисси по вопросам энергетики и коммунальных услуг Ольга Бабий.

В частности, в письме указано требование к Министерству энергетики (как акционера "Укрэнерго") в течение одного месяца предложить решение с ограниченными сроками, эффективно устраняющее риск финансовой жизнеспособности Укрэнерго, присущий текущим условиям осуществления платежей в адрес производителей возобновляемой энергии.

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Ранее Александр Трохимец, глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины сообщал, что руководитель государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Вадим Улида будет нести уголовную ответственность, а само предприятие может получить штраф в размере 6,7 миллиарда гривен от Антимонопольного комитета Украины за махинации с деньгами от размещения еврооблигаций НЭК "Укрэнерго", которые должны пойти на выплату долгов за произведенную в стране "зеленую" электроэнергию.

По его словам, уголовная ответственность для руководителя ГП "Гарантированный покупатель" – это неотвратимое последствие за незаконные сделки со средствами "зеленых" инвесторов, поскольку отозвание госпредприятием части платежей, которые должны были быть направлены производителям энергии по "зеленому" тарифу, выходит за пределы закона.