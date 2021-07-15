Энергетики потребовали от УЗ объяснений по тарифу на железнодорожные перевозки

Повышение тарифов на грузовые перевозки, заявленное МПС, является одним из наиболее экономически необоснованных повышений тарифов на услуги госмонополии и приведет ситуацию в топливно-энергетическом комплексе в катастрофическое состояние.

Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины (ФРУПЕК) к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Как сказано в письме, текущая системная реформа отрасли и пандемия COVID-19 привели к системному кризису в угольной и энергетической отраслях. И этот кризис усилится, если вырастут тарифы на железнодорожные перевозки, которые являются для указанных отраслей практически безальтернативным способом транспортировки угля и мазута для нужд ТЭС.

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"По оценкам Федерации, в случае ввода в действие проекта приказа, стоимость перевозки топлива для нужд ТЭС вырастет в среднем на 30%, или на 40-50 грн за тонну, что суммарно увеличит транспортные расходы предприятий отрасли на 2,1 млрд грн ежегодно. Такое увеличение затрат на транспортировку существенно ухудшит ситуацию и повысит риски остановки деятельности предприятий, снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, рост безработицы и социальной напряженности", – предупреждают в ФРУПЕК.

Кроме того, повышение стоимости транспортировки приведет к росту себестоимости производства электроэнергии ТЭС на 2-3 коп/кВт*ч. При этом цена на рынке электроэнергии, из-за неурегулированности рыночных механизмов, упали и так ниже себестоимости. Так, в мае-июне рыночные цены составили 0,9-1,3 коп/кВт*ч. А средняя себестоимость производства электроэнергии ТЭС составляет 1,6 коп/кВт*ч.

В текущих условиях острого кризиса находится и угольная отрасль. В частности, уже на текущей момент угольные предприятия являются убыточными и находятся на грани остановки деятельности. Суммарные убытки угольной отрасли в 2020 году оцениваются в 12-13 млрд грн. Операционные убытки ТЭС путем установления на рынке цены ниже себестоимости за 6 месяцев 21 года уже составили 1,8-2 млрд грн и продолжают накапливаться. Кроме того, системно существует задолженность оператора НЭК "Укрэнерго" перед тепловой генерацией за балансирующую электроэнергию, что ставит предприятия на грань неплатежеспособности, указывается в письме.

"В то же время положение УЗ хоть и является сложным, однако не критическим, а ключевыми причинами кризиса являются не тарифы на перевозки, а низкая операционная эффективность. В УЗ отсутствует среднесрочная стратегия развития, а неэффективная политика в сфере госзакупок привела к острому дефициту топлива в июне этого года. Кроме того, из-за низкого уровня сервиса в УЗ наблюдается отток грузов, а завышенные цены в течение 2020 года массово простаивали вагоны перевозчика, из-за чего УЗ недополучила 6 млрд грн дохода", – подчеркивают в Федерации.

Именно поэтому, убеждены представители ФРУПЕК, повышение тарифов без предварительного проведения системных реформ приведет к ухудшению состояния других отраслей экономики, но не решит проблемы национального перевозчика.

"В то время, как предприятия топливно-энергетического комплекса находятся на грани банкротства, операционная рентабельность грузовых перевозок УЗ в 2020 году составила 17%, что существенно выше международных аналогов. Например, маржа немецкой DB Cargo составляет 3-5%, в Польше – 15-17%, а в РЖД – 10-13%", – отмечается в письме.

В ФРУПЕК отметили, что несмотря на направленные многочисленные запросы, УЗ ни разу не предоставила детального расчета себестоимости перевозок в разрезе грузов, свидетельствующих об убыточности перевозок и необходимость пересмотра тарифов. В опубликованном проекте Приказа расчетов также не приведено.

"Как известно, проблемным для УЗ является сегмент пассажирских перевозок, который больше всего пострадал от пандемии, и убытки которого в 20 году составили 12,7 млрд грн. Однако финансирование убытков пассажирского сегмента за счет повышения тарифов на перевозку грузов для дотационной угольной отрасли и убыточной энергетической отрасли является необоснованным!" – сказано в письме.

Даже без повышения тарифов, УЗ имеет резервы для значительного улучшения своего финансового положения, убеждены в ФРУПЕК.

"Увеличение реализации металлолома до 280 тыс.тонн в год даст дополнительную прибыль и 1,9 млрд грн, отмена налога на землю под железнодорожными путями потенциально сэкономит компании 4 млрд грн в год, а отмена акциза на дизельное топливо даст еще миллиард экономии. Кроме того, можно оптимизировать персонал УЗ, сократив около 70 тыс. человек избыточного персонала, и предоставить более выгодные условия транспортировки своим клиентам, что позволит повысить грузооборот", – перечисляются в письме способы, которыми УЗ может улучшить свое финансовое положение.

Таким образом, по мнению Федерации, заявленное повышение тарифов является одним из наиболее экономически необоснованных повышений тарифов на услуги госмонополии, которое приведет ситуацию в топливно-энергетическом комплексе в катастрофическое состояние.

"Поэтому мы просим отозвать на доработку проект этого приказа, и провести расчет комплексного воздействия этого проекта на экономику в целом и на отдельные отрасли. Также необходимо проработать возможности стимулирования деятельности предприятий угольной отрасли путем снижения тарифов на перевозку по железной дороге, в том числе за счет временного установления для угля стоимости перевозки на уровне тарифов для внеклассных грузов", – резюмируется в письме.

Напомним, Министерство инфраструктуры планирует повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят – на 30% и 15% соответственно.

Комментируя эту инициативу, генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк заявил, что "Укрзализныця" повышает тарифы на грузовые перевозки, но качество этих перевозок становится все хуже. Поэтому если компания не хочет потерять доверие клиентов, с этим нужно бороться. К тому же, деньги, которые зарабатывает УЗ, идут на безумные зарплаты руководства, в то время как сотрудники компании увольняются.