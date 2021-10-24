Экспроприация газа у частных компаний обвалит добычу более чем в 2 раза, – эксперт

Планы правительства забрать газ у частных компаний по себестоимости приведут к остановке инвестиций и стремительному падению добычи.

Такое мнение в эфире "Украина24" высказал директор консалтинговой компании ExPro Геннадий Кобаль.

"Как только в них (у частных компаний. - Ред.) начнут забирать газ, или заставлять их продавать по себестоимости какой-то непонятной, сразу же прекратятся любые инвестиции. То есть, перестанут буриться скважины, и добыча с 5 миллионов (кубометров. - Ред.) в год упадет так, как она была 10 лет назад, до 2 миллиардов", – заявил эксперт.

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Кобаль отметил, что любая попытка государства влезть и управлять частным бизнесом завершается одинаково – частный бизнес просто перестет работать в этом сегменте.

"Любое желание влезть с регулировкой в частный сегмент будет иметь единственное следствие, и он будет неутешительным для Украины", – добавил эксперт.

Как известно, ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею власти запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.

Это заявление вызвало критику украинских и международных экспертов, которые предупредили о катастрофических последствиях для экономики от такого решения.

По оценкам экспертов "Центра Разумкова", экспроприация газа приведет к падению добычи на 0,5-1 млрд куб. м и сокращению доходов бюджета на 10 млрд грн.