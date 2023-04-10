Экспортеры обновили исторический максимум вывоза металлолома из Украины в ЕС – СМИ

Украинские экспортеры лома черных металлов в марте 2023 года, по предварительным данным, вывезли в страны Евросоюза около 16,4 тыс. т сырья, что на 8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, экспортеры еще раз обновили исторический максимум на этом экспортном направлении, которое было зафиксировано в феврале текущего года. Об этом Бизнес-порталу UAprom сообщил источник на рынке.

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"В марте главным экспортным направлением украинского металлолома оставалась Польша, небольшие объемы поставлялись в Словакию и Литву. При этом выросла и среднесуточная отгрузка до 0,53 тыс. тонн в день по сравнению с 0,5 тыс. т в феврале. То есть темпы роста экспорта не прекращаются несмотря ни на что", - сказал один из участников рынка.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, начатое в марте расследование ДБР по незаконным схемам по выдаче сертификата происхождения EUR.1 на Волынской таможне лишь незначительно повлияло на экспорт металлолома.

"Таможники в Ровно и Львове продолжают "закрывать глаза" на предоставленные экспортерами фиктивные документы и выдавать сертификаты, позволяющие экспортировать лом с оплатой пошлины в размере 3 евро/т вместо 180 евро. При этом среди получателей украинского металлолома нет ни одного меткомбината, хотя из бюрократического точки зрения EUR.1 должна выдаваться под поставку конечным потребителям", - отметил он.

Напомним, что в феврале 2023 года экспорт металлолома черных металлов из Украины в страны Евросоюза достиг исторического максимума, превысив показатель 15 тыс. т сырья. Согласно заявлению ОП "Укрметаллургпром", падение заготовки лома совместно с его огромным экспортом поставило металлургическую отрасль на грань катастрофы: дефицит сырья по итогам 1 квартала составил 100 тыс. т. По прогнозу "Укрметаллургпрома", во 2 квартале этот показатель будет увеличиваться.