Экспорт железной руды в 2022 году уменьшился на 46% – таможня

Украинские горнодобывающие компании по итогам 2022 года уменьшили экспорт железной руды на 45,9% по сравнению с 2021 годом – до 23,98 млн т. В денежном выражении экспорт ЖРС за год снизился на 57,8% г./г. – до $2,91 млрд.

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Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики, пишет ГМК Центр.

По итогам декабря 2022 г. украинские горняки отправили за границу 764,9 тыс. т железной руды – на 79,3% меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.

В январе-апреле 2022 года экспорт украинской руды составил 12,98 млн т, то есть отгружалось около 3,2 млн т ЖРС в месяц. При этом в мае-декабре 2022-го было отправлено на экспорт 11 млн т сырья, то есть около 1,37 млн т в месяц.

Больше украинской руды по итогам 2022 года потребила Словакия – 19,23%. На втором месте Чехия – 17,32%, а на третьем – Польша – 16,49%. Таким образом, с начала войны европейские страны стали основными импортерами сырья из Украины, вытеснив из этого списка Китай, который еще в начале 2022 года являлся крупнейшим потребителем украинской ЖРС.

Напомним, после вторжения России на территорию Украины отечественные металлургические компании снизили экспорт продукции до минимума из-за блокады морских портов. Металлурги ищут пути отгрузки своей продукции по железной дороге, но из-за наплыва грузов "Укрзалізниця" и пограничные переходы не справляются. На новых логистических маршрутах затраты на доставку выросли, по меньшей мере, в 2 раза.

Проблемы с логистикой накладываются на неблагоприятную конъюнктуру рынка – цены на ЖРС падают. В результате украинские горно-обогатительные комбинаты вынуждены полностью останавливать или сокращать производство железорудного сырья.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что сейчас ГМК сектор находится в состоянии тяжелого кризиса, и нуждается в восстановлении государственной поддержки, в том числе – в вопросах тарифной политики, которая должна быть последовательной и предполагаемой.