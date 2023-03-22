Экспорт 'зеленой' энергии после войны может приносить Украине 2-3 млрд евро ежегодно, – Арне Мйос

Украина после окончания войны и с развитием зеленой энергетики может получать 2-3 млрд евро ежегодно, осуществляя ее экспорт в страны ЕС, считает гендиректор и основатель норвежской компании Itera Арне Мйос, занимающийся разработкой ІТ-решений в области возобновляемой энергетики.

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Он отметил, что Норвегия, имея экспертизу в распределении возобновляемых источников энергии, возьмет на себя ведущую роль в переходе на "зеленую" энергетику в Европе и при этом создаст для Украины экспортную выручку в размере 2-3 млрд евро.

"Инвесторы будут охотно вкладывать свои активы в экономику страны. Если до войны Украина могла экспортировать около 10% энергии в страны-члены ЕС, то после восстановления и развития энергетических мощностей потенциал будет еще больше", – сказал Мйос.

По его словам, заручившись поддержкой мирового сообщества для восстановления и усовершенствования энергетического сектора, Украина способна превратиться в "зеленую" сверхдержаву с большим объемом экспорта электроэнергии в Евросоюз и Великобританию и таким образом улучшить баланс энергоснабжения в Европе.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина преследует цель стать лидером в трансформации энергетической отрасли для противодействия любым угрозам, поэтому страна будет строить современную зеленую энергетику. Также государство должно стать зеленым энергетическим хабом для экспорта зеленой электроэнергии и водорода в ЕС.

Ранее глава Комитета топлива и энергетики в парламенте Андрей Герус заявлял, что увеличение производства электроэнергии на зеленых электростанциях уже в ближайшие месяцы может позволить частично – днем – осуществлять экспорт электроэнергии из Украины в ЕС.

По информации ГП "Гарантированный покупатель", уровень недоплаты предприятиям зеленой энергетики за 2022 год составляет около 50%.