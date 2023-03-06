Экспорт металлолома из Украины в ЕС достиг исторического максимума, создав дефицит на внутреннем рынке – СМИ

Украинские экспортеры лома черных металлов в феврале 2023 года, по предварительным данным, вывезли в страны Евросоюза около 15 тыс. т сырья, что является историческим максимумом на этом экспортном направлении. Об этом Бизнес-порталу UAprom сообщили источники на рынке.

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"В феврале экспорт украинского металлолома в ту же Польшу и Румынию достиг невиданных до сих пор объемов. Отгружают в среднем по 0,5 тыс. т в день. По сравнению с январем экспорт подскочил в 2 раза", - сказал один из участников рынка.

По словам второго источника, знакомого с ситуацией, ускорение экспорта связано, прежде всего, с тем, что таможни в Ровно, Львове и Луцке практически не проверяют документы, связанные с происхождением металлолома. "Таким образом, выдавая сертификат происхождения EUR.1, таможенники разрешают экспортировать лом с оплатой пошлины в размере 3 евро/т вместо 180 евро", - сказал он.

Руководитель аналитического центра CMD-Ukraine, доктор экономических наук Игорь Гужва считает, что текущая ситуация с экспортом лома в скором времени приведет к дефициту сырья на украинском рынке.

"За ноябрь-декабрь 2022 года экспортировано в общей сложности 15 тыс. т металлолома, что составляет около 12-15% от общей заготовки лома в Украине. Показатели января-февраля уже свидетельствуют, что дефицит увеличился до 20%. Весной недостаток лома может составить уже 25 %, а это критический показатель для выживания украинской металлургии", – сказал он.

Эксперт также обратил внимание на недобросовестные действия таможенных органов Украины, выдающие сертификат происхождения EUR.1.

"Часто выдача происходит по поддельным документам, на что "закрываются глаза". Таможенники, при выдаче сертификата, должны принять все необходимые меры для проверки происхождения лома: договора поставки, финансовых операций на закупку и т.д. Для выполнения этой задачи они вправе требовать любое каких доказательств и осуществлять какую-либо проверку счетов экспортера. Однако этого не происходит", - констатировал И.Гужва.