Экспорт электроэнергии позволит привлечь больше средств в энергетический сектор Украины – 'Центрэнерго'

Стабильный рост производства электроэнергии создает профицит и делает возможным экспорт электроэнергии, констатирует текущую ситуацию в энергосистеме генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров.

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Он отметил, что в связи со стабильным профицитом вопрос экспорта электроэнергии активно рассматривается Министерством энергетики и "Укрэнерго".

"Сейчас у нас сезонное падение потребления, вместе с тем, увеличивается генерация атомными станциями, солнечной и гидрогенерации. В системе есть определенный профицит и экспорт возможен", - пояснил Егоров.

По его словам, экспорт электроэнергии позволит выйти на более дорогие рынки, что позволит привлечь дополнительные средства в энергосистему.

Напомним, в Верховной Раде заявили, что для возобновления энергосистемы необходимы доходы от экспорта электроэнергии.