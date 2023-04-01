Экспорт электроэнергии поможет ликвидировать дефицит средств в 20 млрд грн на энергорынке - 'Центр Разумкова'

Профицит электроэнергии, остающийся после покрытия потребностей украинских потребителей, следует экспортировать для решения проблемы дефицита средств на энергорынке. Об этом рассказал ведущий эксперт "Центра Разумкова" Максим Белявский.

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Эксперт в частности отметил, что Украина могла бы экспортировать электроэнергию, полученную из возобновляемых источников, которая будет иметь большой спрос в Европе, а вырученные средства позволят хотя бы частично снизить задолженность на рынке.

"Нам нужны средства, чтобы ликвидировать огромный дефицит, сформировавшийся на рынке электрической энергии. По моим оценкам этот дефицит составляет 20 млрд гривен", – говорит Белявский.

Напомним, бывший министр энергетики Алексей Оржель считает, что профицит в энергосистеме позволяет направить часть электричества на экспорт, что поможет сберечь низкие тарифы для населения.