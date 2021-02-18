Эксперты объяснили важность гражданской безбарьерности в Украине

Принцип "ничего для нас без нас" должен стать основой для принятия решений и залогом гражданской безбарьерности.

На этом акцентировали участники заседания экспертной рабочей группы, которая работает над Национальной стратегией по созданию безбарьерного пространства. Разработка этого документа проходит в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской.

Как отметил во время мероприятия эксперт Центра экономического восстановления Василий Бабич, гражданская безбарьерность предусматривает, что все общественные группы, которые сейчас подвергаются дискриминации и исключениям, получат доступ к процессам принятия решений.

"Например, программу социально-экономического развития города всегда выносят на публичные обсуждения. Но нередко маломобильный человек не может принять в них участие из-за неприспособленности помещений госорганов и органов местного самоуправления. А онлайн-обсуждения проектов решений часто не адаптированы для людей с нарушением зрения или слуха, не говоря о пожилых людях без навыков владения компьютером. И таких гражданских барьеров вокруг, к сожалению, много: от проявлений гендерного неравенства до ограниченного доступа к информации о своих правах и свободах. Именно поэтому важна разработка долгосрочной Стратегии по созданию безбарьерного пространства, которая стартовала на этой неделе. Безбарьерность – это не просто новые правила и нормы. Это – новая парадигма мышления общества и бизнеса", – подчеркнул Василий Бабич.

В частности, менеджер ОО "Общественный холдинг "Группа влияния" Виктория Золотухина во время мероприятия подчеркнула важность обеспечения доступа молодежи и людей с инвалидностью к инструментам локальной демократии. Также среди фокусов будущей Стратегии – содействие равному участию граждан мужского и женского пола в политических процессах и функционировании политических институтов. Так, по результатам парламентских выборов в 2020 году количество народных депутаток в Украине составило 21%, и сейчас наше государство занимает 100 место среди 193 стран по количеству женщин в парламенте.

Вторая встреча по обсуждению проекта документа была посвящена направлению "Цифровая безбарьерность". Речь идет об обеспечении доступа к публичным и другим услугам "онлайн" для всех общественных групп. В том числе – людей, проживающих в сельской местности, пожилых людей, людей с инвалидностью. Участники рабочей группы подчеркнули, что достижению этой цели мешает ряд барьеров. В частности, почти 35% хозяйств в Украине пока вообще не компьютеризированы, а уровень цифровой грамотности 53% украинцев находятся на отметке "ниже базового".

Среди приоритетов направления "Цифровая безбарьерность": обеспечение полноценного доступа к Интернету, а также знаниям и компетенциях в сфере цифровой грамотности для всех украинцев; доступность электронных услуг; наличие системы контроля и мониторинга качества услуг и другие.

Председатель комиссии по вопросам образования и трудоустройства Закарпатского областного общества лиц с инвалидностью Марина Сташина-Неймет подчеркнула, что для преодоления ряда цифровых барьеров в Украине важно, в частности, обеспечить доступ к Интернету граждан, живущих вдоль линии разграничения.

Отметим, проект Национальной стратегии развития безбарьерной среды будет сформирован до 1 марта, после чего запланировано его широкое общественное обсуждение. Первым результатом работы станет утверждение Нацстратегии Кабинетом министров Украины, после чего начнется ее полномасштабная реализация.

Экспертный консорциум, который предоставляет аналитическую и техническую поддержку межведомственной рабочей группе при Кабинете Министров для разработки Нацстратегии безбарьерности, сформировали Центр экономического восстановления, ИСАР Единение и ОО "Безбарьерность". Эта деятельность осуществляется при содействии проекту ПРООН "Права человека для Украины".

Свои предложения по разработке проекта можно оставлять по ссылке: https://forms.gle/HAsHvLWKBDk3 pZDi8. Конечная дата подачи комментариев – 22 февраля 2021.