Экс-глава УЗ Жмак: пути в катастрофическом состоянии, а финплан до сих пор не принят

Правительство должно как можно быстрее утвердить финансовый план "Укрзалізниці" на 2021, чтобы компания смогла начать ремонт железнодорожных путей, находящихся в критическом состоянии. Об этом написал экс-глава "Укрзалізниці" в своем телеграмм-канале, реагируя на схождение из колеи поезда Интерсити.

"Этот инцидент еще раз подчеркнул: железнодорожные пути находятся в критическом состоянии и требуют неотложного ремонта. На это в разработанном нами финансовом плане УЗ на 2021 предусмотрено более 9 млрд грн капитальных инвестиций", - написал Жмак.

Он отметил, правительство до сих пор не утвердило финплан "Укрзалізниці" на 2021, поэтому компания не имеет никакой возможности профинансировать работы по ремонту железнодорожных путей и инфраструктуры.

"Кабмин должен срочно утвердить этот финансовый план, без которого УЗ не может потратить ни копейки ни на ремонт инфраструктуры, ни на ремонт подвижного состава", - отметил Жмак.

Экс-руководитель УЗ также сообщил, что средства на обещанное железнодорожникам повышение зарплат также предусмотрены этим планом. И пока он не утвержден, увеличить оплату труда сотрудникам компании УЗ не может.

"Еще 26 февраля во время всеукраинского селекторного совещания с профсоюзами УЗ мы обсудили график повышения зарплаты, возвращение социальных выплат, постепенная отмена неполной рабочей недели и оптимизацию штата центрального аппарата УЗ (как одного из источников средств для повышения зарплат железнодорожников). Все эти вопросы повязкам связаны между собой и требуют комплексного подхода. и все они зафиксированы в финансовом плане УЗ ", - подытожил Жмак.

Напомним, 29 марта поезд №732 Интерсити сообщением Киев - Запорожье сошел с рельсов в Запорожской области. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. УЗ создала комиссию, которая расследует причины аварии.

Как известно, Кабинет министров на своем заседании 17 марта досрочно прекратил полномочия председателя правления АО "Украинская железная дорога" Владимира Жмака. Это произошло после того, как за его отставку единогласно проголосовала Наблюдательный совет "Укрзалізниці" - не указав причин отставки. Перед этим Наблюдательный совет заблокировал реформу УЗ, которую начал Жмак по европейским рекомендациям. И.о. руководителя УЗ назначили Ивана Юрика.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предполагает, что увольнение Владимира Жмака с должности руководителя "Укрзалізниці" связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.

Экономист Борис Кушнирук также выразил убеждение, что решение уволить Жмака свидетельствует о том, что довольно широкий круг лиц, в том числе и Наблюдательный совет компании, не хотят реформ. Они хотят сохранить "Укрзалізницю" в том виде, который позволит ее дальнейшее разграбление.