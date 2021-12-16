'Экономический паспорт' Зеленского дискриминирует детей по году рождения, – Гончаренко

"Экономический паспорт украинца" дискриминирует украинских детей по возрасту, ведь средства получат только те, кто родился, начиная с 1 января 2019 года, что несправедливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Украины, члена фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

"Вообще-то у нас Конституция говорит, что у нас нельзя никого дискриминировать по любому признаку, в том числе и году рождения", - подчеркнул Гончаренко.

Кроме того, по мнению депутата, средства, которые будут накапливаться на счетах детей по этой программе, со временем обесценятся и дети получат копейки, даже если программа будет реализована.

Видео дня

"Давайте посчитаем… Если в 2003 году мы начали соответствующую такую идею и дети, которые достигли 18-летия в 2021 году, получили первые деньги. Так сколько бы они получили? В 2003 году курс доллара к гривне был 5, а сейчас уже 27 грн. То есть, все эти деньги были бы съедены полностью обесцениванием гривны", - пояснил Гончаренко.

Ранее инвестиционный аналитик Сергей Фурса заявил, что идея об экономическом паспорте не может быть реализована в Украине, ведь приведет лишь к значительному наращиванию государственного долга, разбалансированию бюджета и кризису платежей.

А экономист Борис Кушнирук заявил, что Инициатива по введению экономического паспорта украинцев свидетельствует о том, что власти не понимают принципы экономики, а также закладывают основы для нарушения конституционных прав украинцев.

Напомним, 6 декабря президент внес в Верховную раду два законопроекта о введении "экономического паспорта украинца ". Инициатива предусматривает открытие для детей, рожденных с 1 января 2019, счетов, на которых будут накапливаться средства от рентных платежей. Эти средства дети смогут использовать после достижения совершеннолетия для получения образования или покупки жилья.