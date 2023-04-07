Золото идет на рекорд: мировые цены на металл пробили психологическую отметку

Биржевые цены на золото выросли до годового рекорда, преодолев психологическую отметку в $2000 за тройскую унцию. Утром 7 апреля цена на металл установилась на уровне $2023, это рекорд с марта-2022. При этом в ближайшие месяцы стоимость золота может выйти на исторический максимум.

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По данным Bloomberg, золото приближается к рекордно высокому уровню после резкого роста в марте из-за краха крупных банков в США и Швейцарии. Кроме того, как отмечает глава налогового комитета Верховной Рады, нардеп Даниил Гетманцев, восходящую траекторию дает высокая активность центральных банков разных государств мира в части закупки золота свои резервы.

"Сейчас одними из самых популярных производных инструментов на золото являются апрельские колл-опционы со страйком $2100. Это означает, что биржевые спекулянты ожидают, что цена золота справится с этой отметкой уже в этом месяце. Если такое произойдет – мы станем свидетелем нового рекорда за всю историю биржевой торговли золотом", – отметил Гетманцев.

Нынешний исторический рекорд для золота составляет $2075 долларов за унцию. Он был установлен в августе 2020 года.

При этом июньские колл-опционы со страйком торгуются исходя из цены уже в $2300 долларов. "По мнению экспертов, для столь стремительного роста должны быть созданы соответствующие предпосылки. К ним относятся либо продолжение проблем в банковском секторе, либо падение на рынках акций или облигаций, либо оба явления вместе взятые", – добавляет нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за год стоимость золота увеличилась на 25%, в то время как ставка по банковским депозитам составляет около 14%. При этом аналитики считают, что цены на золото в стране продолжат расти.

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