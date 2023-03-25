Выгоднее банковского депозита: сколько бы могли заработать украинцы, если бы год назад купили золото

В Украине за год стоимость золота увеличилась на 25%, в то время как ставка по банковским депозитам составляет около 14%. При этом аналитики считают, что цены на золото продолжат расти.

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Так, 23 марта прошлого года тройская унция (31,1 г) стоила 56 429 грн, а 23 марта 2023-го цена составила уже 70 876 грн. Рост составил около 25%. Издание CNBC cчитает, что у цен на золото есть больше возможностей для роста, поскольку глобальные банки борются с возможным кризисом.

Золото торгуется по $1940,68 за унцию. По данным Refinitiv, в августе 2020 года исторический максимум золота составил $2075 . "Продолжение покупок золота центральным банком служит хорошим предзнаменованием для долгосрочных цен", – сказал Рэнди Смоллвуд, генеральный директор Wheaton Precious Metals, компании, занимающейся потоковой передачей драгоценных металлов.

По данным Всемирного совета по золоту, спрос на золото взлетел до 11-летнего максимума в 2022 году из-за "колоссальных покупок центральных банков". В прошлом году центральные банки купили 55-летний максимум в 1136 тонн золота.

В конце марта Fitch Solutions прогнозировало, что золото достигнет максимума в 2075 долларов "в ближайшие недели". Фирма основывала этот прогноз на "глобальной финансовой нестабильности", добавив, что ожидает, что золото "в ближайшие годы будет оставаться дорогим по сравнению с уровнями до пандемии".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного депутата Даниила Гетманцева, в феврале наличный курс гривни по к доллару заметно укрепился. В частности, средневзвешенный курс по операциям продажи наличной валюты составил 39,89 грн/доллар, а на конец месяца – 38,94 грн/доллар. Это – наиболее низкий курс с лета 2022 года.

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