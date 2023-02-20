Зерно из Украины продают за бесценок, дисконт достигает 40%: СМИ узнали о схеме

Украинские пшеница и кукуруза неожиданно стали самыми дешевыми в мире. Половина зерна, которое с трудом вывозится из воюющей страны, продается со "скидкой" в 40%. Это бьет по украинским производителям, которые и так оказались на грани выживания. Зато богатеют трейдеры.

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Речь идет о схеме, которую организовали компании, заадешево вывозящие украинское зерно, пишет ZN.ua. Трейдеры покупают товар по низким ценам в Украине, где земледельцам просто некуда девать урожаи, а потом продают его конечным покупателям уже по рыночным ценам.

Кроме самих аграриев, от такого подхода страдает и вся экономика Украины. Ведь в итоге такие компании недоплачивают в Украине налоги и не возвращают часть валютной выручки.

Отмечается, что эта ситуация далеко не новая. Однако сейчас Украина находится в сложном положении, аграриям зачастую выгоднее вообще не собирать урожай, чем продавать по нынешним ценам. При этом страна-агрессор Россия продолжает торговать своими урожаями по рыночной стоимости.

Проворачивать такую схему дельцам позволяет разница мировых и внутриукраинских цен на зерно. Глобальные цены на продовольствие рекордно выросли в 2022 году, когда на фоне прекращения экспорта из Украины все были обеспокоены продовольственной безопасностью и риском голода в странах Африки и Ближнего Востока.

Однако внутри Украины, наоборот, возник переизбыток зерна (и это несмотря на падение урожая на 48%). В итоге, согласно данным об экспорте пшеницы и кукурузы с июля по ноябрь 2022 года, средняя стоимость половины украинской пшеницы оказалась приблизительно на 40% ниже средней цены на глобальном рынке, а стоимость украинской кукурузы – приблизительно на 30%.

В частности, когда среднемировая цена пшеницы составляла 362 долл. за тонну, Украина продавала ее в среднем по 216 долл. Аналогичная ситуация с кукурузой: при "мировой" цене в 320 долл. за тонну, зерно продавали Египту по 212 долл, Турции – по 175 долл. Некоторые поставки как пшеницы, так и кукурузы осуществлялись с ценой 50-100 долл. за тонну.

"Средняя температура по больнице – сомнительный показатель, во внешней торговле все же условия контракта – определяющие для конечной цены. И в этом наш второй парадокс: цену украинских зерновых не определяют условия поставок", – говорится в материале.

В качестве примеров приводятся поставки зерна с одинаковыми условиями в одну и туже страну. Например, морем в Испанию, при условии DAP (все риски на продавце) и в объеме около 6 тыс. тонн пшеницы Одна такая поставка осуществлялась по цене 162 долл. за тонну, а вторая – по 62 долл. Аналогично и с поставками кукурузы автотранспортом в Турцию по 1,5-2 тыс. тонн на условии FCA (все риски на продавце): цены колеблются от 70 до 140 долл. за тонну.

Издание обратилось в Минагрополитики за объяснением ситуации. Но в ответе говорилось лишь о подорожании логистика, топлива и т.д. Что, по логике, должно было бы привести к росту экспортных цен, а не их падению. "Почему во всем мире, когда у производителя увеличиваются затраты, он закладывает их в конечную цену и товар дорожает, а в Украине, наоборот", – говорится в материале.

Журналисты отмечают, Украина как сырьевое и экспортоориентированное государство, очень зависима от стоимости товаров, которые отправляет на экспорт. По мнению авторов статьи, такое равнодушие властей необъяснимо. Ведь заниженные цены на зерно наносят вред сразу по нескольким направлениям:

недоплачивается налог на прибыль , бюджет не получает средства, которе мог бы;

, бюджет не получает средства, которе мог бы; уменьшаются объемы валютной выручки , от которой зависит и курс гривни, и объемы валютных резервов, которые НБУ тратит в борьбе за курсовую стабильность;

, от которой зависит и курс гривни, и объемы валютных резервов, которые НБУ тратит в борьбе за курсовую стабильность; вред для внутреннего рынка : производители в проигрыше, если трейдеры в выигрыше. "А сейчас из-за логистических проблем продать зерновые настолько сложно, что они вынуждены соглашаться на любые условия, лишь бы не сгнило", – отмечается в материале;

: производители в проигрыше, если трейдеры в выигрыше. "А сейчас из-за логистических проблем продать зерновые настолько сложно, что они вынуждены соглашаться на любые условия, лишь бы не сгнило", – отмечается в материале; вред для внешних рынков: сверхдешевое импортное зерно несет угрозу для внутренних рынков других стран, к примеру, в Польше земледельцы уже блокируют фуры с украинским зерном, т.к. обвал цен вынуждает фермеров работать в убыток.

Более того, Польша, Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия уже обратились в Совет министров сельского хозяйства ЕС с просьбой ввести пошлины на зерно из Украины. Кроме того, они ищут и другие способы притормозить поствки дешевой пшеницы и кукурузы: ищут и находят микротоксины, устраивают проверки на пестициды, распространяют информацию о якобы низком качестве украинского зерна.

"Только вопрос времени, когда зерновые "коридоры солидарности" сузятся до щелей. Следовательно, наведение порядка в ценообразовании — в первую очередь наш государственный интерес... Кажется, регуляции – это все же то, чего нам очень не хватает. Даже норма о валютном депонировании экспортерами внедрена только на период войны... Об остальных инициативах, которые у нас обычно сводятся к прямому ценовому регулированию, и вспоминать не будем, искренне надеясь, что по крайней мере текущий кризис будет стимулировать и инициативность, и широту воображения наших правительственных чиновников", – резюмирует издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, низкие цены – не единственная проблема с экспортом зерна из Украины. В частности, по данным Даниила Гетманцева, на украинской таможне процветают схемы с нелегальным вывозом зерна по "зеленым коридорам".

Из-за этого, по самым скромным оценкам, госбюджет лишился 5,6 млрд грн. Этой суммы хватило бы на то, чтобы закрыть дефицит казны за целый месяц.

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