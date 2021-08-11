Нацбанк признал неплатежеспособным еще один банк

АО "Коммерческий банк "Земельный Капитал"" официально был признан банкротом. Соответствующее решение принято в среду, 11 августа, правлением Национального банка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте. Учреждение внесли в категорию неплатежеспособных "в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств", сказано в сообщении.

Еще 1 июля 2021 года НБУ определил "Земельный Капитал" как проблемный. Это было связано с нарушением им нормативов ликвидности.

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Далее финансовое состояние и показатели банка еще больше ухудшились, а объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня. В итоге акционерное общество не выполнило платежи клиентов.

Согласно закону, владельцы существенной доли в банке обязаны своевременно принять меры, чтобы финансовое учреждение не стало неплатежеспособным. Однако единственный владелец компании этого не сделал.

В НБУ добавили: доля чистых активов "Земельного капитала" среди платежеспособных банков страны составляла 0,04%.

Таким образом, банкротство учреждения "никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым", отметила пресс-служба.

Что касается компенсации средств, то клиенты банка, вклады которых не превышали 200 тыс. гривен (таких в учреждении было около 70%) получат свои деньги в полном объеме.

Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ.

Всего на 1 июля общая сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам в банке составляла 435,8 млн гривен (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в июле физлица продали более $2 млрд в эквиваленте наличными. Это самый большой месячный объем операций с валютой в Украине за всю историю наблюдений с 2012-го.