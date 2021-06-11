"Зеленые" призвали отказаться от "Северного потока-2": что ответили в Бундестаге

В Бундестаге прошло голосование по проекту обращения к правительству о пересмотре политики в отношении РФ и отказу от "Северного потока-2". Его подготовила партия "Зеленые".

Об этом сообщает Free News. "Кто голосует за? "Зеленые". Кто голосует против? Все остальные фракции, за исключением СвДП. Воздержались? Фракция СвДП. Таким образом, предложение было отклонено", – заявил вице-спикер Ханс-Петер Фридрих.

Документ, представленный на рассмотрение депутатов, назывался "Корректировка политики в отношении России – последовательная защита прав человека, демократии и европейского миропорядка". Отмечается, что среди пунктов проекта был призыв к немецкому правительству "признать, что новые газопроводы, такие как "Северный поток-2", не являются необходимыми для энергетического снабжения Европы, а, наоборот, вредны климату, перестать поддерживать "Северный поток-2" и отказаться от него".

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Также был призыв к правительству выступить против российского закона о нежелательных организациях, выступить против деятельности "российских олигархов" в ЕС, а также призыв к бизнесу ФРГ отказаться от крупных проектов с российскими концернами. Глава МИД Германии Хайко Маас, отвечая вчера на вопросы Бундестага, заявил, что государству "не нужен кардинальный пересмотр стратегии в отношении РФ".

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель готовится к поездке в Вашингтон. Цель визита – разрешение спора с правительством США по поводу газопровода "Северный поток-2".

Обсуждения между правительствами двух стран в настоящее время продолжаются. Поездка станет первым визитом канцлера в столицу США после победы на выборах президента Джо Байдена над Дональдом Трампом. Переговоры охватят широкий круг тем, но "Северный поток-2" будет играть особенно важную роль.Как сообщал OBOZREVATEL:

Морская часть первой нитки "Северного потока‑2" технически завершена. С 11 июня начали работы по заполнению трубы газом. Однако это не означает, что шансов остановить проект больше нет.