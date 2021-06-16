Зеленский заявил, что Украина хочет получить за запуск 'Северного потока-2'

Президент Владимир Зеленский заявил, что компенсацией за запуск газопровода "Северный поток" должно быть прекращение войны, спокойствие и стабильность Украины. Он добавил, что правительство намерено бороться за государственность.

Об этом Зеленский рассказал журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, сообщает пресс-служба Офиса президента. "Прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины. А когда мы говорим "стабильность" – это и геополитическая стабильность, и постоянное прекращение огня и контроль наших территорий, и энергетическая безопасность. Это все о справедливости", – сказал глава государства.

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Также он отметил, что если РФ с некоторыми странами Европы имеет общий экономический процесс, то для Украины "Северный поток-2" –оружие против нашей страны. "Кто-то из европейских лидеров сказал: просто Украине нужны гарантии. Это не просто о гарантиях. Для нас это не про экономику, это смешно выглядит. Это точно политическое оружие, и пока в направлении "Северного потока-2" всех переигрывает Россия", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что Украина должна получить гарантии безопасности, а "самое главное в них – возвращение наших территорий".

Ранее экс-посол США в Украине, ныне директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил, что Штаты могли "успешно похоронить "Северный поток-2" еще полгода назад". По его словам, это бы произошло, если бы ввели санкции, которые окончательно остановили бы реализацию проекта. Он считает, что администрация президента Джо Байдена сделала серьезную ошибку, отказавшись от санкций против компании-оператора.

Хербст отметил, что президент РФ Владимир Путин неделю назад заявил открыто о своих целях во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, когда фактически признал, что поставки газа через Украину будут зависеть от их поведения.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Государственный департамент США, поддерживаемый госсекретарем Энтони Блинкеном, а также его заместителем Венди Шерман и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд рекомендовал ряд санкций, направленных на блокирование "Северного потока-2". Президент Джо Байден, которого поддержали в Совете национальной безопасности, не согласился с этим.