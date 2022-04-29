Зеленский заявил, что партнеры Украины предлагали передать АЭС под руководство РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что "некоторые международные партнеры" предлагали Украине передать АЭС под руководство России. При этом он отметил, что на Запорожской АЭС российские оккупанты стреляли по ядерному блоку.

Об этом он рассказал в интервью польским СМИ, которое опубликовано на официальном YouTube-канале Офиса президента. "Нам предлагали передать АЭС под руководство России и предлагали, к сожалению, некоторые наши международные партнеры. Мы отказались", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что российские захватчики привезли с собой специалистов Росатома, которые не смогли справиться с поставленной задачей ни на Запорожской АЭС, ни на Чернобыльской. Они не могли пользоваться современной техникой и при этом боялись совершить ошибки и пытались как можно быстрее уехать из Украины.

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"Там было больше 120 единиц техники. Они оцепили, убили нескольких человек, стреляли по ядерным блокам. Они попали по ядерному блоку, но есть там достаточно мощная защита. Это большая угроза до сих пор", – сказал Зеленский о ситуации в ЗАЭС.

По словам Зеленского, украинцы отказались выходить со станции и продолжали свою работу. Это позволило спасти не только Украину, но и всю Европу от масштабной трагедии.

"Нам повезло, что таких специалистов у русских военных не было. И они начали бояться. Стало плохо многим русским, их прятали, они закрыли в радиоактивные места. У них не было специалистов и они оставили живыми нашим. Там были и чеченцы. Мы всех там выбили. Они стреляли в Запорожской области просто по ядерному блоку. Они просто не понимали, что они делали", – сказал президент.

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