Зеленский подписал закон о правовом режиме 'Дія Сіті' для айтишников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит правовой режим для функционирования "Дія Сіті". Это позволит стимулировать развитие цифровой экономики в стране.

Речь идет о законе № 1667-ІХ, принятом в Верховной Раде 15 июля, сообщается на сайте главы государства. Кроме того, документ предусматривает создание благоприятных условий для инновационного бизнеса, а также привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Отмечается, что правовой режим "Дія Сіті" предусматривает специальные условия налогообложения, которые определит Налоговый кодекс Украины. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в парламенте

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Такие спецусловия будут применяться к компаниям-резидентам "Дія Сіті". Стать ими сможет юридическое лицо, которое зарегистрировано в Украине и соответствует ряду требований, перечисленных в законе. Статус предоставляет уполномоченный центральный орган исполнительной власти, который занимается реализацией госполитики в сфере цифровой экономики.

Данные о таких компаниях будут в открытом электронном реестре "Дія Сіті", а правовой режим будет действовать не менее 25 лет с момента внесения данных о первом резиденте.

В целом закон вступает в силу на следующий день после опубликования, за исключением пункта 9 части четвертой статьи 5 – он заработает через шесть месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" народные депутаты поддержали 15 июля. За него проголосовали 262 парламентария.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, режим "Дія Сіті" позволит увеличить доходы IT-сферы с 6 до 16,6 миллиарда долларов к 2025 году.