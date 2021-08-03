Зеленский подписал закон о ликвидации банков и выплатах вкладчикам: что изменится
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усовершенствовании процедуры ликвидации банков и выплат вкладчикам. Документ среди прочего должен предотвратить потерю имущества финучреждений и получить выплаты большему количеству кредиторов.
Как сообщается на сайте главы государства, речь идет о законе № 1588-ІХ, принятом парламентом 30 июня. Он вступает в силу на следующий день после опубликования.
Также документ даст возможность Фонду гарантирования вкладов инициировать производства, в том числе в международных судах, о взыскании ущерба в нескольких случаях:
национализации или экспроприации имущества банка;
реквизиции, разрушения, порчи или обесценивания имущества из-за военных действий, вооруженных конфликтов или общественных беспорядков.
Еще одним изменением станет определение правовых основ для возмещения убытков лицом, причинившем ущерб финансовому учреждению или кредиторам. Такая же мера может применяться к лицу, получившему от перечисленных действий материальную выгоду. Предусмотрена возможность добровольного возмещение ущерба.
Кроме того, закон уточняет процедуру ликвидации неплатежеспособного банка и полномочий Фонда гарантирования вкладов.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховный суд впервые удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов к бывшим руководителям банка, признанного банкротом.