Верховный суд впервые удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов к экс-руководителям банка-банкрота

Большая Палата Верховного Суда сообщила, что рассмотрела дело №910/11027/18 (производства № 12-185гс19) по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) как ликвидатора банка "Укоопспилка" к бывшим руководителям этого банка о возмещении ими вреда, причиненного вкладчикам . Об этом стало известно из заявления Большой Палаты Верховного Суда, которое цитирует издание Finbalance.

"Полностью удовлетворяя иск Фонда и стягивая из бывших руководителей банка "Укоопспилка" солидарно почти 77 млн грн, Большая Палата учла их обязанность действовать лучшим образом в интересах банка, то есть всех его акционеров и клиентов. В этом деле также имело значение, что ликвидация банка не является препятствием для рассмотрения судом требований Фонда к бывшим руководителям банка, ведь Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" предусматривает возможность распределения принадлежащих банку средств между кредиторами самим Фондом в соответствии с определенной законом очередностью", – говорится в сообщении.

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В ФГВФЛ выразили надежду, что после упомянутого решения будет восстановлено рассмотрение еще 36 аналогичных дел в отношении других банков.

"Это первое окончательное судебное решение в этой категории дел, которое должно сформировать правоприменительную практику. А также – восстановить рассмотрение еще 36 аналогичных дел о возмещении вреда связанными лицами по другим банкам. Полученные в рамках выполнения судебного решения средства будут направлены на расчет с кредиторами банка", - отметили в Фонде.

Сейчас ФГВФЛ инициировано 64 аналогичных дела к 774 ответчикам (акционерам и связанным лицам неплатежеспособных банков) на общую сумму более 97,2 миллиарда гривен, 36 из которых были приостановлены до рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда дела "Укоопсоюза".

"Суть спора по делу "Укоопсоюза "сводилась к тому, что ответчики в составе коллегиальных органов управления приняли решение об инвестировании денежных средств в размере около 70% всех активов банка в неликвидные ценные бумаги фактически нулевой стоимости, чем нанесли ущерб банку и его кредиторам. Указанное дело было передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, поскольку содержало исключительную правовую проблему относительно момента, с которого нужно начинать рассчитывать срок исковой давности", – пояснили в ФГВФЛ.

Только ВСУ, по словам представителей Фонанда, мог решить также ряд других правовых моментов.

"Фактически, это не единственный правовой вопрос, требующий внимания Большой Палаты Верховного Суда. На уровне высшей судебной инстанции, кроме этого, был решено целый ряд таких вопросов, в частности: об объединении исковых требований (это дело охватывает 5 эпизодов причинения вреда – принятия решений о заключении 5 договоров купли-продажи ценных бумаг); оценки принадлежности выполнения должностными лицами хозяйственного общества своих фидуциарных обязанностей; солидарной ответственности лиц, принимавших соответствующие решения и тому подобное. Ответы на эти вопросы станут известны сразу после обнародования полного текста судебного решения по этому делу", - заявили в ФГВФЛ.

Ранее сообщалось, что 13 мая 2019 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ФГВФЛ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева от 20 декабря 2018 года (дело №910 / 11027/18), которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к связанным лицам банка "Укоопсоюз" о взыскании 76,93 млн грн причиненного вреда (среди ответчиков - бывшие члены правления и наблюдательного совета банка).

27 января 2021 года Верховный Суд открыл кассационное производство по кассационной жалобе Фонда гарантирования вкладов на решение Хозяйственного суда г.. Киева от 14.09.2020 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 08.12.2020 (дело №910 / 12955/20), которыми Фонду был возвращен иск к бывшим членам правления и наблюдательного совета Платинум банка о взыскании 1,48 млрд грн (среди ответчиков - в т.ч. экс-и.о. главы правления банка Екатерина Рожкова, которая сейчас является первым заместителем главы НБУ).

26 февраля 2021 года Верховный Суд остановил рассмотрение этого дела до окончания просмотра Большой Палатой Верховного Суда дела №910 / 11027/18 (по упомянутому выше иску ФГВФЛ к экс-руководителям банка "Укоопспилка" о взыскании 76,9 млн грн причиненного вреда).

18 мая 2021-го Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г.. Киева от 01.02.2021 (дело №910 / 9851/20), которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к бывшим руководителям банка "Траст" о возмещении ущерба в размере 395 млн грн, которая, по оценкам ФГВФЛ, был нанесен в результате "ненадлежащего исполнения ответчиками своих трудовых обязательств" - ведением "рискованной деятельности, которая противоречила интересам банка" Траст "и его кредиторов".

4 марта 2021 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ФГВФЛ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г.. Киева от 24.09.2020 (дело №910 / 12930/18), которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к бывшим членам правления, наблюдательного совета , кредитного комитета банка "Даниэль" о взыскании 1,13 млрд грн.

11 января 2021 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г.. Киева от 14.08.2020 по делу №903 / 515/20, которым Фонду было возвращено исковое заявление к 9 физлицам о взыскании 123,3 млн грн ущерба, который, как считает ФГВФЛ, был нанесен "Захидинкомбанку".

10 июня 2020 года Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г.. Киева от 16 января 2020 (в деле №910 / 15260/18), которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к бывшим членам наблюдательного совета, правления, кредитного комитета обанкротившегося банка "Стандарт" о взыскании 764 млн грн ущерба, который, по оценкам ФГВФЛ, был нанесен вследствие недостатка имущества банка для покрытия требований кредиторов и за неправомерных действий ответчиков.

19.02.2020 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ФГВФЛ решения Хозяйственного суда г.. Киева от 13.03.2019 (в деле №910 / 12803/18), которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к прежним должностных лиц банка "Таврика" о солидарном взыскании 2,68 млрд грн ущерба.

24.10.2019 Хозсуд Харьковской области отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования к прежним топ-менеджерам банка "Золотые ворота" о солидарном взыскании причиненного ущерба в размере 563, 2 млн грн (дело №922 / 2860/18).

18.09.2019 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ФГВФЛ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г.. Киева от 28.02.2019 (в деле №910 / 11371/18), которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к экс-чиновникам "Легбанка" о возмещении вреда в размере 412,2 млн грн.

16.10.2020 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу ФГВФЛ и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г.. Киева от 16.09.2019 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 27.11.2019 (дело №910 / 7186/19), которыми было удовлетворено заявление бывших топ менеджеров обанкротившегося Дельта Банка и оставлен без рассмотрения иск ФГВФЛ к ним о возмещении ущерба на сумму 19,83 млрд грн.

25.07.2019 Верховный Суд в рамках дела №916 / 2733/18) вернул Фонду гарантирования его исковое заявление в бывших бенефициаров и топ-менеджеров Имэксбанка о взыскании 18,98 млрд грн причиненного вреда (цитата).

08.04.2019 Верховный Суд в рамках дела №910 / 16336/18) вернул для ФГВФЛ его иск к части бывших акционеров и топ-менеджеров банка "Надра" о возмещении ущерба в размере 10 млрд грн.

07.08.2019 Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ФГВФЛ в деле №910 / 10888/18 и отменил решение хозсудов низших инстанций, которыми был оставлен без рассмотрения иск ФГВФЛ к бывшим топ-менеджерам банка "Форум" о взыскании 1,99 млррд грн "вреда, причиненного банка связанными лицами "(цитата). Суд кассационной инстанции передавал это дело на рассмотрение в Хозсуд г.. Киева, который вернул иск ФГВФЛ без рассмотрения.

Также ФГВФЛ подавал гражданский иск к экс-чиновникам банка "Форум" на 1,99 млрд грн (дело №757 / 75153/17-ц). Весной 2018 года Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить эти требования Фонда. Впоследствии Апелляционный суд Киева отменил указанное решение, обосновывая нарушением подсудности дела. Решение суда апелляционной инстанции было оставлено без изменений Верховным Судом в сентябре-2019.

25.07.2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу экс-главы правления и акционера банка "Киевская Русь" Виктора Братко и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда от 21.02.2019, которым на рассмотрение Хозяйственного суда г.. Киева было передано дело №910 / 15469 / 18 (по иску Фонда гарантирования к В. Братко и другим должностным лицам банка "Киевская Русь" о взыскании 1,67млрд грн).

10.07.2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования и оставил без изменений решение судов низших инстанций по делу №910 / 14734/18, которыми Фонду было возвращено его исковое заявление (из-за неустранения ее недостатков) к бывшим акционерам и топ-менеджерам "Кредитпромбанка "(в т.ч. Николая Лагуна) о взыскании 532,9 млн грн.