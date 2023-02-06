Зеленский подписал новый закон: игорный бизнес в Украине лишили налоговых льгот

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 6 февраля, подписал законопроект о лишении игорного бизнеса налоговых льгот. Новшество вступает в силу через день после публикации.

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Об этом написал в своем Telegram-канале автор законопроекта, народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос"). Законопроект №8079 предусматривает возврат ограничений для игорного бизнеса.

Так, вновь вводится запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей) и пари (букмекерское пари, пари тотализатора).

Железняк добавил, что также есть изменения в плане улучшения ситуации с налоговыми накладными:

Уменьшение штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных – в 2-5 раз (с 10-20-30-40-50% до 2-5-10-15-25% от суммы НДС). Продление времени работы электронных сервисов для регистрации накладных – с 8:00 до 20:00. Продление сроков регистрации налоговых накладных – на 3-5 дней. Операционный день для регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки продлен с 00:00 до 24:00. Если в определенные сроки плательщику не поступает квитанция с решением, то НН автоматически регистрируется в Едином реестре.

Из-за налоговых льгот поступления в бюджет от игорного бизнеса составили всего 53 млн грн, отмечал ранее Железняк. Кроме того, нардеп объяснил, как игорный бизнес занижает или вообще не платит налоги. Речь идет о т. н. мискодинге.

"Игрок платит не официально на счет онлайн-казино, а на другой счет (например, за какую-то услугу онлайн-магазина), который в конце концов оказывается вообще картой другого человека. Собранные онлайн-платежи затем по цепочке используются, чтобы платить зарплату в больших розничных сетях, отбеливающих "черное зерно", – отметил Железняк.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, замглавы Офиса президента Ростислав Шурма заявил о том, что налоговую реформу "не отпустят" и проведут уже в 2023 году. Нововведение предполагает введение новых налогов и резкое снижение ставок на действующие.

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