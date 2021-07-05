Зеленский назвал 'Северный поток-2' оружием против Украины

Президент Владимир Зеленский назвал газопровод "Северный поток-2" оружием против Украины. По его словам, проект также является угрозой и для Европы.

"Сейчас самый большой вызов для Украины – окончание строительства и запуск газопровода "Северный поток-2". Введение его в эксплуатацию – это не про экономику, это оружие против Украины и, уверен, оружие против всей Европы в будущем. Это прямая угроза безопасности для всех", – отметил президент. Соответствующее заявление он озвучил на форуме "Украина 30. Международная политика", который транслировался на YouTube.

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По его словам, нужно противодействовать реализации "Северного потока-2" и привлекать к этой борьбе всех партнеров Украины.

"Вся Европа должна объединяться, чтобы противостоять этой энергетической угрозе", – резюмировал Зеленский.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.