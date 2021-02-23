Зеленский назначил Магомедова главой Нацкомиссии по ценным бумагам: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил советника главы Офиса президента Руслана Магомедова главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Президент подписал соответствующий указ №69/2021. Ранее должность занимал Тимур Хромаев, но был уволен главой государства в связи с истечением срока полномочий. Он был назначен еще в 2015-м.

Что известно о Магомедове?

У него есть необходимое образование – он окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "финансы предприятий". С 2006 года руководил департаментом интернет-трейдинга в компании "Проспект инвестментс", которая до 2011 года входила в инвестиционную группу "Русские фонды".

В 2010 году Магомедов перешел на аналогичную должность в Astrum Capital бизнесмена Леонида Юрушева. Через год возглавил компанию. К 2016 году Astrum Capital практически прекратила свою деятельность на рынке ценных бумаг, потеряла часть лицензий и была продана собственникам финансовой компании "Укранет".

В 2016-м Магомедов был одним из претендентов на должность председателя Национального депозитария, однако он проиграл конкурс литовцу Миндаугасу Бакасу. 30 апреля 2020 года назначен внештатным советником председателя Офиса президента Андрея Ермака. От президента Владимира Зеленского делегирован в состав конкурсной комиссии по избранию членов наблюдательного совета одного из государственных банков.

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