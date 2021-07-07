Зеленский анонсировал важную встречу с Меркель по "Северному потоку-2"

Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры стран обсудят вопрос российского газопровода "Северный поток-2".

"С госпожой Меркель будет, я считаю, важная встреча. Касательно энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Слава Богу, что Европа пока еще этих угроз не чувствует из-за строительства "Северного потока-2", – сообщил Зеленский на пресс-конференции в Литве. Об этом свидетельствует трансляция мероприятия на странице Офиса президента на Facebook.

По его словам, страны Европейского Союза разделились в выводах относительно российского газопровода.

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"Мне кажется баланс между безопасностью и экономикой найти сложно. "Северный поток-2" – это лакмусовая бумажка, которая показывает, что важнее для тех или иных стран. Когда вы не чувствуете, что вы в опасности – вы думаете об экономике. Когда у вас война – вы думаете о жизни людей", – подчеркнул Зеленский.

"Вопрос "Северного потока-2" – глобальный... Разделять вопрос "Северного потока-2" и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей", – резюмировал президент.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ от введения новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" тем, что проект почти завершен. По его убеждению, такой шаг нанес бы ущерб отношениям с Европой.