'Зеленая' энергетика может обанкротиться без спасительных решений НКРЭКУ – инвесторы

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг в 2022 году создала ряд финансовых проблем предприятиям зеленой энергетики, которые усугубятся в 2023 году, если комиссия не откорректирует свои решения, чтобы спасти отрасль от банкротства.

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Об этом идет речь в материале Ассоциации солнечной энергетики Украины. Как отмечается, за прошлый год у "Гарантированного покупателя", несмотря на достаточно большие цены на е/е на РДН, возникла задолженность перед производителями ВИЭ в размере не менее 46,5%. Причем расчеты за второй квартал 2022 года с производителями ВИЭ в среднем составляют лишь 23,5%.

"Кроме того, до 4-го квартала 2022 г. сознательно или нет, НКРЭКУ не корректировала размер "зеленого" тарифа в соответствии с фактическими изменениями курса евро, хотя эта необходимость прямо предусмотрена Законом. Фактически, это обстоятельство еще снизило реальный уровень расчетов", - подчеркивают в АСЕУ.

Регулятор так и не урегулировал вопрос курсовой коррекции тарифа за 2 и 3 кварталы 2022 года. Поэтому вопрос соблюдения законодательства в решениях регулятора остается актуальным. "Очевидно, что ситуация с выплатами, учитывая их низкий уровень, достаточно критична. И она не улучшится для отрасли ВИЭ в 2023 году, если не пересмотреть принятые ранее решения, в частности, размер тарифа на передачу ОСП на 2023 год, который и является одной из ключевых составляющих расчетов по "зеленому" тарифу", - добавляют в АСЕУ.

Также указывается, что постановление НКРЭКУ № 1788 от 21 декабря 2022 г. "Об установлении тарифа на услуги по передаче э/э НЭК "Укрэнерго" не покрывает в полном объеме ни расходы на оплату услуги по обеспечению увеличения доли производства э/э из альтернативных источников в 2023 году, ни погашения 12,6 млрд грн накопленных НЭК долгов перед "Гарпоком", да и на возобновляемые работы для многочисленных разрушенных объектов "Укрэнерго" средств тоже вряд ли хватит.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году. Самый низкий уровень расчетов сформировался в марте-июле 2022 г. и находился в промежутке 20-32%. Чуть более высокий уровень выплат был в августе (46,4%), сентябре (65,3%) и октябре (73%). Только в январе, феврале, ноябре и декабре уровень выплат превысил 90%. Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать хабом "зеленой" энергетики для Евросоюза. В начале февраля инвесторы в зеленую энергетику призвали Владимира Зеленского, народных депутатов Украины и правительство спасти отрасль и как можно быстрее решить проблемы, которые накапливались в последние годы, и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход.