Завод путинского олигарха Молчанова в Украине задолжал миллионы и уволил сотрудников
Арестованный завод бетонных изделий "Аэрок", который связывают с российским олигархом Андреем Молчановым, за время пребывания под управлением АРМА задолжал миллионы гривен по договорам об оплате услуг. Кроме того, на предприятие подали в суд уволенные сотрудники.
Об этом сообщили аналитики проекта Trap Aggressor экспертной организации StateWatch. Как отметил глава StateWatch Глеб Каневский, результатом может стать то, что платить по долгам предприятия придется государству.
В целом сумма долгов завода перед другими юрлицами может превышать 9 млн грн. Аналитики установили, что:
- "Аэрок" судится с "Киевоблгазом": завод не заплатил за распределение газа в июне-сентябре 2022 года, задолженность составила 2,6 млн грн;
- предприятие, вероятно, также задолжало ЧП "Альфа Легион" за услуги охраны, речь идет о еще 2,6 млн грн;
- ЧП "Капиталпромстрой" просит суд взыскать с завода "Аэрок" около 4 млн грн задолженности в связи с неуплатой работ по договору подряда;
- компания "Транс-Сервис-1" через суд требует уплатить 77 тыс. грн за организованные перевозки автомобильным транспортом.
"Кроме этого, с предприятием судится ряд работников, стремящихся обжаловать недавние увольнения и восстановиться на работе. По состоянию на апрель 2023 года на рассмотрении в суде находятся иски десяти таких сотрудников", – отмечают аналитики.
Завод "Аэрок" принадлежит российскому олигарху Андрею Молчанову. Его считают близким к президенту РФ Владимиру Путину. Молчанов с 2011 года был членом партии "Единая Россия", а также строил жилье для российских военных.
Активы "Аэрок" были арестованы и переданы в управление АРМА в 2022 году. Агентство получило контроль над корпоративными правами и уставным капиталом предприятия, а также его недвижимостью, землей, транспортом и оборудованием.
Еще 12 октября был объявлен конкурс на управляющего этими активами. Позже этот конкурс отменили из-за нового постановления суда, 24 ноября был объявлен новый конкурс.
По его результатам в январе 2023 года управляющим завода "Аэрок" была выбрана компания "Харьковские стройматериалы". Но по состоянию на апрель договор с управляющим так и не заключен, а, соответственно, государство все еще не может получать прибыль от управления заводом.
Арестованный завод по производству строительных материалов, по сути, простаивает, из-за чего государство теряет миллионы. При этом, по словам Каневского, "с линии фронта уже несколько месяцев сообщают о нехватке бетонных конструкций при обустройстве окопов".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее аналитики Trap Aggressor выяснили: Украина не получила деньги от национализации "дочек" российских банков. Речь идет о дочерних банках "Сбербанка России" и ВЭБ.РФ.
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