Американский сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что неправильные решения, которые принимает администрация президента Байдена, больше всего отразились на внешней политике. Также он назвал завершение "Северного потока-2" "многомиллиардным подарком Путину".

Об этом сообщает Fox News. "Это была финансовая катастрофа. Но не было области, в которой они испортили бы еще хуже, чем во внешней политике всего за пять месяцев. Это была череда внешнеполитических катастроф, одна за другой", – сказал Круз.

Кроме того, сенатор раскритиковал решение Белого дома по разрыву международного соглашения с Мексикой, что привело к обострению ситуации на границе.

"Четыре года мы слышали, как демократы говорили "Россия, Россия, Россия". Что же сделал Джо Байден? Он только что подарил Владимиру Путину многомиллиардный подарок. Он отказался от обязательных санкций в отношении "Северного потока-2", – заявил сенатор-республиканец.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о рисках для страны от достройки газопровода "Северный поток-2". По его словам, проект повлияет не только на экономику Украины, но и на безопасность страны.

"Во-первых, это никоим образом не влияет на транзитный контракт, который уже действует на очень выгодных условиях. Во-вторых, не будет ситуации, когда мы просто потеряем деньги от транзита, потому что наша ГТС не останется пустой. В-третьих, у нас часто ситуацию с "Северным потоком-2" сводят к потере этих $3 млрд за транзит. А на самом деле, там есть еще огромная куча рисков по безопасности, которые с этим связаны. И мы нашим немецким и американским партнерам постоянно подчеркиваем, что это не только об экономике – это о безопасности Украины", – сказал Кулеба.

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