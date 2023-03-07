Зарплата выросла впервые с начала войны: сколько платят и какую работу предлагают украинцам

В феврале в Украине количество предложений по работе выросло на 11% по сравнению с январем. Наибольший прирост вакансий в феврале наблюдался по категориям "садовод" (+133%), "дизайнер интерьера" (+116%), "инженер по пожарной безопасности" (+75%), "помощник адвоката" (+65%) и "зубной техник" (+60%). Более того, в феврале в стране выросла средняя заработная плата.

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Впервые с момента полномасштабного вторжения в Украину гонорары по Украине выросли с 15 до 15,5 тыс. грн. Об этом OBOZREVATEL рассказали в одном из популярных кадровых порталов.

Кому предлагали больше зарплату?

Медиабайеры – 50 тыс. грн. Водители-международники – 41,5 тыс. грн. Готовители – 32,5 тыс. грн. Риелторы – 30 тыс. грн. Дизелисты – 27,5 тыс. грн.

Где больше всего вакансий по работе?

Наибольшую динамику восстановления в феврале по сравнению с январем продемонстрировали:

Кировоградская область – 21%. Днепропетровская – 15%. Черновицкая – 15%. Николаевская – 14%. Черниговская – 14%.

Топ-5 категорий работы с наибольшим приростом вакансий выглаживает следующим образом:

"Логистика, состав, ВЭД" – 5,7 тыс. (+16%). "Медицина, фармацевтика" – 4,8 тыс. (+13%). "Строительство, архитектура" – 2,7 тыс. (+14%). "Охрана, безопасность" – 1,1 тыс. (+15%). "Юриспруденция" – 814 (+23%).

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине после крупнейшего кризиса на рынке труда, вызванного полномасштабным вторжением РФ, уже восстановилось 67% рынка. Лучше всего ситуация стабилизировалась в западной и центральной частях страны.

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