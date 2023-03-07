Зарплата выросла впервые с начала войны: сколько платят и какую работу предлагают украинцам
В феврале в Украине количество предложений по работе выросло на 11% по сравнению с январем. Наибольший прирост вакансий в феврале наблюдался по категориям "садовод" (+133%), "дизайнер интерьера" (+116%), "инженер по пожарной безопасности" (+75%), "помощник адвоката" (+65%) и "зубной техник" (+60%). Более того, в феврале в стране выросла средняя заработная плата.
Впервые с момента полномасштабного вторжения в Украину гонорары по Украине выросли с 15 до 15,5 тыс. грн. Об этом OBOZREVATEL рассказали в одном из популярных кадровых порталов.
Кому предлагали больше зарплату?
- Медиабайеры – 50 тыс. грн.
- Водители-международники – 41,5 тыс. грн.
- Готовители – 32,5 тыс. грн.
- Риелторы – 30 тыс. грн.
- Дизелисты – 27,5 тыс. грн.
Где больше всего вакансий по работе?
Наибольшую динамику восстановления в феврале по сравнению с январем продемонстрировали:
- Кировоградская область – 21%.
- Днепропетровская – 15%.
- Черновицкая – 15%.
- Николаевская – 14%.
- Черниговская – 14%.
Топ-5 категорий работы с наибольшим приростом вакансий выглаживает следующим образом:
- "Логистика, состав, ВЭД" – 5,7 тыс. (+16%).
- "Медицина, фармацевтика" – 4,8 тыс. (+13%).
- "Строительство, архитектура" – 2,7 тыс. (+14%).
- "Охрана, безопасность" – 1,1 тыс. (+15%).
- "Юриспруденция" – 814 (+23%).
OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине после крупнейшего кризиса на рынке труда, вызванного полномасштабным вторжением РФ, уже восстановилось 67% рынка. Лучше всего ситуация стабилизировалась в западной и центральной частях страны.
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