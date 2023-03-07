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Зарплата выросла впервые с начала войны: сколько платят и какую работу предлагают украинцам

Владимир Пазий
Рынки и компании
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Украинцам обновили зарплаты

В феврале в Украине количество предложений по работе выросло на 11% по сравнению с январем. Наибольший прирост вакансий в феврале наблюдался по категориям "садовод" (+133%), "дизайнер интерьера" (+116%), "инженер по пожарной безопасности" (+75%), "помощник адвоката" (+65%) и "зубной техник" (+60%). Более того, в феврале в стране выросла средняя заработная плата.

Видео дня

Впервые с момента полномасштабного вторжения в Украину гонорары по Украине выросли с 15 до 15,5 тыс. грн. Об этом OBOZREVATEL рассказали в одном из популярных кадровых порталов.

Кому предлагали больше зарплату?

  1. Медиабайеры – 50 тыс. грн.
  2. Водители-международники – 41,5 тыс. грн.
  3. Готовители – 32,5 тыс. грн.
  4. Риелторы – 30 тыс. грн.
  5. Дизелисты – 27,5 тыс. грн.

Где больше всего вакансий по работе?

Наибольшую динамику восстановления в феврале по сравнению с январем продемонстрировали:

  1. Кировоградская область – 21%.
  2. Днепропетровская – 15%.
  3. Черновицкая – 15%.
  4. Николаевская – 14%.
  5. Черниговская – 14%.

Топ-5 категорий работы с наибольшим приростом вакансий выглаживает следующим образом:

  1. "Логистика, состав, ВЭД" – 5,7 тыс. (+16%).
  2. "Медицина, фармацевтика" – 4,8 тыс. (+13%).
  3. "Строительство, архитектура" – 2,7 тыс. (+14%).
  4. "Охрана, безопасность" – 1,1 тыс. (+15%).
  5. "Юриспруденция" – 814 (+23%). 
Динамика вакансий с января по февраль по сравнению с 2022 и 2022 годом
Увеличение вакансии в феврале
В каких регионах увеличилось число вакансий по работе

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине после крупнейшего кризиса на рынке труда, вызванного полномасштабным вторжением РФ, уже восстановилось 67% рынка. Лучше всего ситуация стабилизировалась в западной и центральной частях страны.

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