Зарплата госслужащих в Украине кардинально изменится: чиновников ждет реформа

В Украине изменится механизм формирования заработных плат государственных служащих, вследствие чего размер выплат может существенно повыситься. Будет внедрена унифицированная классификация должностей, им присвоят специальные коды. Кроме того, зарплату разделят на "основную" и "дополнительную".

Реформа оплаты труда в госорганах предусмотрена соответствующим законопроектом, который одобрен на заседании Кабинета министров в среду, 10 ноября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработали в Национальном агентстве по вопросам госслужбы с целью повышения конкурентоспособности зарплаты в должностях государственной службы.

Согласно пояснительной записке к проекту, он является одним их приоритетных для правительства в 2021 году. Его принятие позволит снять напряжение в секторе госуправления, повысит престиж государства как работодателя и будет мотивировать тех госслужащих, которые добровольно выполняют свои должностные обязанности.

Видео дня

В частности, документом предусматривается:

Внедрить новую модель классификации должностей

Должности разделят на семьи (по общим направлениям деятельности) и уровни (в зависимости от сложности и ответственности). Они будут определены в Каталоге типовых должностей, который отдельно утвердит Кабмин. Такой Каталог будет учитывать и уровень юрисдикции государственного органа (центральный, областной, районный).

Разделить зарплату госслужащего на основную и дополнительную

Основная (не меньше 70%) – это непосредственно должностной оклад з полагающимися надбавками. Она не будет зависеть от решения руководителя и является фиксированной.

Дополнительная (не больше 30% от общего размера зарплаты) – это премии (месячные, квартальные и годовые), а также компенсации за допнагрузку и по вакантной должности. Ее размер будет зависеть от личного вклада госслужащего в общий результат работы, его инициативности, качественного и своевременного выполнения задач. Типовое положение о премировании отдельно разработают в Нацагентстве по вопросам госслужбы.

Установить граничный минимальный уровень должностного оклада

Предусмотрено, что оклад служащего в госоргане областного или районного значения не может быть меньше двух размеров прожиточного уровня для трудоспособных лиц (с 1 декабря такой размер будет составлять 2393 грн).

Уменьшить размер надбавки за выслугу лет

Если сейчас он установлен на уровне 3% должностного оклада за каждый год работы в госоргане, но не может превышать в целом 50 % такого оклада, то с принятием законопроекта будет 2% и не сможет превышать в общем 30% должностного оклада.

Определить четкий размер компенсации за выполнение работы по вакантной должности

Предлагается установить его на уровне 50% должностного оклада. Сейчас размер такой компенсации зависит исключительно от решения руководителя в зависимости от экономии фонда оплаты труда.

Однако тут следует отметить, что будут параллельно будут сокращены необоснованно раздутые штаты госорганов за счет должностей, которые долгое время остаются вакантными.

Ожидается, что уже через 5 лет после внедрения нового подхода зарплата госслужащих достигнет 90% заработка на должностях аналогичного уровня сложности и ответственности в частном секторе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предлагают отменить обязательную индексацию (повышение) зарплат вместе с ростом прожиточного минимума. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом, который разработало Минэкономики.

Авторы документа объясняют такое решение тем, что механизм индексации зарплат в Украине устарел. Он был введен в условиях сложного социально-экономического положения страны при гиперинфляционных процессах и значительного обесценивания денежных доходов населения, которое не могло быть компенсировано другими механизмами госрегулирования.