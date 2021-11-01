Заработал миллиарды на энергокризисе: в России сменился самый богатый олигарх

Совладелец российского "Новатэка" Леонид Михельсон больше всх разбогател с начала года среди миллиардеров из РФ. Сейчас он занимает первое место в рейтинге богатейших, у него $33,3 млрд. За этот период, во многом благодаря мировому энергокизису, он прибавил к своему состоянию $8,58 млрд.

В целом состояние миллиардеров из России увеличилось с начала 2021-го на $65,63 млрд. Об этом говорится в материале "РИА Новости".

"Новатэк" – российская газовая компания, второй по объёмам добычи производитель природного газа в РФ. Основателем, главой правления и крупнейшим акционером является Леонид Михельсон.

На второй позиции в списке богатейших идет Владимир Потанин – один из владельцев российской горно-металлургической компании "Норникель". Его состояние оценивается в $31,8 млрд (+$1,76 млрд с начала года).

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В пятерку богатейших (не считая Михельсона и Потанина) также вошли:

В рейтинг также вошли Геннадий Тимченко (владелец Volga Group – $23,3 млрд), Алишер Усманов (основатель "USM Holdings" – $21,8 млрд) и Роман Абрамович (владелец ФК "Челси" – $18,9 млрд). Единственным миллиардером из России, чье состояние с начала года уменьшилось (-$1,13 млрд) стала основатель и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее состояние составляет 7,96 миллиарда.

Ранее сообщалось, что личное состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска выросло до 271,3 млрд долларов. Это делает его самым богатым человеком за всю историю.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что Алжир с 1 ноября остановил поставки газа в ЕС через магистральный газопровод Магриб – Европа. "Труба" проходит через Марокко, и причиной остановки транзита стал разрыв дипломатических отношений между Алжиром и этим государством. Это уже усилило рост биржевых цен на газ, которые поднялись после очередного снижения поставок газа из РФ.