Запуск "Северного потока-2" могут заморозить: Украина подала официальную заявку

Компания "Оператор ГТС Украины" подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока-2" (Nord Stream-2 AG). Это может оттянуть запуск газопровода. Как заявил гендиректор компании Сергей Макогон, сертификация угрожает национальной безопасности страны, а сам проект не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу.

Отметим, в процессе сертификации примет участие польская госкомпания PGNiG вместе со своим немецким дочерним предприятием "PGNiG Supply & Trading GmbH". Об этом говорится в пресс-релизе "ОГТСУ".

"Северный поток-2" не диверсифицирует транзитные маршруты, а наоборот – вытеснит украинскую газотранспортную систему как один из имеющихся маршрутов и сосредоточит основную часть транспортировки газа из России в Европу в узком коридоре Балтийского моря, где газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" будут функционировать параллельно", – отметил Макогон.

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Как указала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова, ключевая обязанность компании – обеспечение безопасности поставок газа для нашей страны, а он зависит от продолжения поставок с Востока на Запад через украинскую ГТС. "Запуск "Северного потока-2" под контролем "Газпрома" также негативно повлияет на нашу способность использовать и поддерживать функционирование украинской ГТС в ее нынешней конфигурации", – добавила Белькова.

В то же время в компании объяснили, что сертифицировать оператора могут лишь при выполнении всех обязательств, которые определяются законами ЕС. В ОГТСУ выразили надежду, что Федеральное сетевое агентство ФРГ вскоре примет решение.

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) к исходной точке в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Как сообщалось, Россия сигнализирует о том, что не будет предлагать потребителям из Европы больше газа для смягчения энергокризиса, если только она не получит разрешение регулирующих органов на начало поставок через "Северный поток-2". "Зимние" запасы газа в ПХГ (подземных хранилищах) в ЕС находятся на историческом минимуме, а отбор топлива уже идет.

Кризис в Европе продолжается, цена газа остается высокой – $1134,7 за тысячу куб. м (данные ICE). Тарифы и счета в государствах растут, компании и заводы закрываются. В Еврокомиссии утверждают, что виновником ситуации является именно "Газпром". Более 40 евродепутатов обвинили российскую компанию в манипуляциях и шантаже на газовом рынке.

Глава немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что в газовом вопросе наблюдается "русская игра в покер", а Германии нельзя позволять шантажировать себя. По ее словам, Россия специально оставляет газовые хранилища Европы полупустыми для того, чтобы сертифицировать "Северный поток-2".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в России предупредили ЕС о том, что газовый кризис в Европе может повторяться из-за того, что Европе не хватает около 25 млрд кубометров для компенсации потребностей. С другой стороны, "Газпром" почти в два раза снизил поставки через украинскую ГТС и сам же спровоцировал энергетический кризис в Европе.