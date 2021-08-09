Запуск "Северного потока-2" могут снова отложить: трубоукладчик замедлился

За последние несколько недель баржа "Фортуна" резко сбавила скорость укладки труб газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что в начале достройке помешала плохая погода, а после этого трубоукладчик возобновил строительство с низкой скоростью. Это поставило под сомнение завершения достройки до конца текущего месяца.

Об этом сообщает EurAsia Daily. "Фортуна" уложила всего лишь около 2 км трубопровода в водах Дании за последние трое суток.

При нынешних темпах строительства баржа не успеет достроить оставшиеся 24 км "Северного потока-2" и завершить проект к концу августа. При этом, с чем связаны низкие темпы работ, неизвестно.

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"Северный поток-2" – газопровод, который пойдет в обход стран-транзитеров (Украина, Беларусь, Польша и др.) через исключительные экономические зоны и воды РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Весь проект, который реализуется российским "Газпромом" и компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall, оценивается в 11 млрд евро.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" находится на завершающей стадии. Так, по его словам, до окончания работ остаются считанные недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что за последние 18 лет правительство страны придерживалось такого мнения, что газопровод "Северный поток" – это инструмент диверсии РФ. Кроме того, он призван сломать единство Запада, ЕС и НАТО.