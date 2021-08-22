Запрет экспорта лома даст Украине 85 млрд в бюджет, – эксперт

Запрет экспорта металлолома является мировым трендом, ведь страны стремятся сокращения выбросов, а использование лома в качестве сырья меткомбинатами является "зеленой" технологией. Об этом заявил руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики CMD_Ukraine Игорь Гужва.

"Это глобальный мировой тренд. И обусловлен он двумя ключевыми вещами. С одной стороны это экология, ведь переработка, выработка металла из лома она сокращает где-то на 70% энергоресурсы и сокращает где-то на 60% выбросы вредных веществ в воздух. То есть это об экологии и об экономике ", - пояснил Гужва.

По его словам, производить руду становится на сегодняшний день все дороже, и все страны стремятся к циркулярной экономики, когда сырье в виде металлолома используется повторно. Украина в этом не исключение, поэтому должна бороться за то, чтобы стратегическое сырье, каковым есть лом, перерабатывалось отечественными меткомбинатами, а не вывозилась за границу.

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"Если мы будем продолжать двигаться в свободном плавании, то мы останемся без сырья. Что это означает для Украины? Если при действующем экспортной пошлине в 58 евро за тонну, то по оценкам нашего центра до конца года Украина экспортирует около полутора тысяч тонн металлолома. Государство от этого получает в бюджет около 3 млрд. грн в результате уплаты из этого экспортных пошлин ", - пояснил Гужва.

Но при этом Украина может получить в три раза больше, если металлолом останется в стране и станет сырьем для отечественной промышленности.

"За полторы тысячи тонн металла мы могли бы произвести около 10 тыс. тонн стали. При этом металлургические предприятия заплатили бы в бюджет, подчеркиваю, 15 млрд. грн. налогов. А если брать смежные отрасли экономики, то это речь идет о 85 млрд. ВВП ", - отметил Гужва.

Ранее вице-президент ИСС Ukraine по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергей Сиволап заявил, что металлолом является "зеленым" стратегическим сырьем и его экспорт необходимо немедленно запретить.

В то же время председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что дефицит металлолома уже заставляет промпредприятия сокращать производство, и призвал ввести запрет на экспорт лома.