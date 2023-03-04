Россия не может подключить ЗАЭС к своей энергосети и использует ее как военную базу – Котин

Российские оккупанты спустя год после захвата Запорожской атомной электростанции (это произошло с 3 на 4 марта-2022) пока что не смогли подключить объект к своей энергосети. Российские военные давят на персонал станции, терроризируют жителей Энергодара, а территорию ЗАЭС фактически превратили в военную базу.

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В машинных залах россияне поставили свою технику. На станции размещены ракетные комплексы, противовоздушные установки, пулеметные гнезда на крышах реакторных отделений и блокпосты между энергоблоками. Кроме того, территория (пути подъезда, береговая линия Каховского водохранилища) заминирована. Об этом рассказал президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью DW.

По его словам, враг хотел отключить станцию от украинской энергосистемы и переподключить к оккупированному Крыму еще в марте прошлого года.

"Они пытались восстановить работоспособность разрушенных линий, идущих с каховского энергоузла и Мелитополя, а затем соединить с Крымом через поврежденную высоковольтную линию. У них была программа переподключения ЗАЭС к подстанции в Джанкое, но фактически ничего из этих планов им реализовать не удалось", – заявил эксперт.

Он уверен, что если бы у россиян была возможность, они бы давно переподключили ЗАЭС, но "физически им это не удается это сделать".

"Это также заслуга и нашего персонала, который они пытаются перевести под контроль "Росатома", давят на людей. Но очень многие инженеры, оперативные сотрудники, несмотря на пытки и давление, отказываются сотрудничать с оккупантами. А без этих людей станцию физически запустить и эксплуатировать не могут", – объяснил Котин.

Он сказал, что до полномасштабного вторжения на Запорожской АЭС работало около 11 тыс. человек. Сейчас фактически в Энергодаре, городе-спутнике ЗАЭС, осталось 6,5 тыс. сотрудников станции. Из них около 4,5 тыс. регулярно ходит на работу. 2,6 тыс. человек по разным причинам подписали контракты с "Росатомом". "Кто-то сотрудничает с захватчиками из-за пыток, которые к ним применяют, кто-то по собственному желанию, потому что ждал "русский мир", кто-то из-за того, что нужно кормить свою семью, а россияне создали в Энергодаре ситуацию, когда заработную плату в гривне люди не могут использовать", – отметил Котин.

Он добавил, что станция не вырабатывает электричество, а сама его потребляет из объединенной сети Украины через последнюю линию связи. Объекту нужно около 100 мегаватт постоянного потребления, чтобы работали насосы по охлаждению ядерных реакторов – иначе произойдет авария.

Напомним, что до большой войны Запорожская атомная электростанция производила 20% электроэнергии страны.

Эксперты предупреждали, что запустить ЗАЭС сразу после ее деоккупации не выйдет. Не меньше двух месяцев понадобится специалистам только на разминирование и проверку оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что 1500 работников ЗАЭС, которые отказались от российских паспортов, были лишены доступа к станции. Россия завозит свой персонал на оккупированный объект, пытаясь заместить тех украинских специалистов, которые отказываются работать на страну-агрессора.

– В феврале-2023 оккупанты принялись сбрасывать воду Каховского водохранилища на Запорожье. Эксперты подчеркнули, что это грозит катастрофой на ЗАЭС.

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