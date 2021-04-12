Запасы газа в украинских хранилищах с начала отопительного сезона сократились в 1,8 раза: озвучены цифры

С 19 октября 2020-го по 11 апреля 2021-го Украина снизила запасы природного газа в ПХГ в 1,8 раза – на 12,85 млрд куб. м – до 15,595 млрд куб. м.

В октябре отбор составил 0,2 млрд куб. м, в ноябре – 1,8 млрд куб. м, в декабре – 2,8 млрд куб. м, в январе – 2,6 млрд куб. м, в феврале – 2,9 млрд куб. м, в марте – 2,2 млрд куб. м, с 1 по 11 апреля – 0,4 млрд куб. м. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отметим, что отбор газа 11 апреля 2021 года осуществлялся лишь из четырех ПХГ Украины, поднято – 32,42 млн куб. м. В 2020 году в этот день было наоборот закачано 33,84 млн куб. м газа.

Ранее стало известно, что с начала отопительного сезона из украинских подземных газохранилищ отобрали 12,45 млрд куб. м газа. Лишь в марте 2021-го отобрали 2,2 млрд куб. м газа, а это почти в 17 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Значительные объемы отбора газа объясняются низкими показателями температуры воздуха и востребованностью услуг хранения газа со стороны украинских и иностранных заказчиков.

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