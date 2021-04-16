Замглавы САП повторно нарушил закон, отменив закрытие дела 'Роттердам+', – адвокат

Решение заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максима Грищука, которым он отменил закрытие дела "Роттердам+", противоречит закону.

Об этом сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль. По ее словам это второе подобное решение Гришука, и оно является прямым превышением полномочий.

"Согласно КПК Украины, отмена постановлений прокуроров САП может быть осуществлено генеральным прокурором; лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Как мы понимаем, в этом списке никак не числится заместитель руководителя САП, которым является Максим Грищук. Соответственно, отменой постановления прокурора Виталия Пономаренко, первый заместитель явно грубо вышел за рамки своих полномочий", – отметила юрист.

Она также добавила, что прокурор трижды закрыл дело и Высший антикоррупционный суд вставал на его сторону.

"Возобновление дела – это политический шаг, не имеющий ничего общего с процессуальным правом", – резюмировала она.

Напомним, 9 апреля САП в третий раз закрыла дело "Роттердам+". Впервые это произошло 27 августа 2020 года. Тогда это решение подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

В ходе расследования не было установлено никаких убытков от действия этой формулы. Более 5 украинских и 10 иностранных экспертиз подтвердили ее экономическую и юридическую обоснованность.

Однако осенью 2020 года, по иску Никопольского завода ферросплавов олигарха Игоря Коломойского, дело было на время возобновлено. Спустя несколько месяцев его повторно закрыли, поскольку никаких признаков нарушения закона так и не установили.

После этого Высший антикоррупционный суд еще трижды подтвердил законность и обоснованность действий прокуроров САП, которые изучали собранные следствием материалы и пришли к выводу об отсутствии в деле "Роттердам+" состава преступления.