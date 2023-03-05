Заменить SWIFT на факс и бумажные письма: ЕС дал рекомендацию российским банкам

Некоторые российские банки, несмотря на отсутствие отдельных решений об их отключении от SWIFT, потеряли возможность пользоваться этой системой обмена информацией из-за санкций ЕС. На этом фоне Европейский Союз рекомендовал всем банкам из России вести операции с иностранными партнерами с помощью факса и бумажных писем.

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Об этом сообщил председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике ВР Даниил Гетманцев. По его словам, Россия запросила у ЕС разъяснение, как ее неподсанкционным банкам вести операции с европейскими партнерами.

"Евросоюз подумал и дал ответ – ваши неподсанкционные банки могут использовать "неспециализированные службы обмена финансовыми сообщениями – бумажные письма, факс и тому подобные средства". Учитывая, что у России проблемы с офисной бумагой начались еще до войны, а санкции только углубили их масштаб, а все факсы, скорее всего, уже раскурочены ради микросхем – российские банки по сути отправили вслед за военным кораблем", – написал Гетманцев.

Он напомнил, что в рамках введения санкций Европейского Союза были применены ограничительные меры в отношении 9 банков, которые были отключены от системы SWIFT. Это:

Сбербанк;

ВТБ;

"Открытие";

Новикомбанк;

Промсвязьбанк;

"Россия";

Совкомбанк;

госкорпорации ВЕБ.РФ и МКБ.

Кроме того, система SWIFT отдельно в свой блок-список еще и неподсанкционный Россельхозбанк. Через него осуществляются торговые операции с российским продовольствием.

"Санкции недавно были введены против Тинькофф Банка, Росбанка, Альфа-банка, ВБРР и Дальневосточного банка. Эти кредитные организации не были отключены от SWIFT отдельным решением, но блокирующий характер санкций, запрещающий контрагентам в ЕС сотрудничать с ними, не позволяет им пользоваться системой", – объяснил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, проблемы с работой в РФ начались не только у местных банков, но и у международных финучреждений, которые не покинули этот рынок. В частности, США уже взялись за Raiffeisen, который поддержал российскую мобилизацию.

Так, OFAC – управление по контролю за иностранными активами Минфина США – запросило у RBI данные о его деятельности в России, в оккупированном Донбассе и других регионах Украины, а также в Сирии. В ответ на это Raiffeisen ограничил количество платежей в долларах США и евро для России.

Ранее "дочку" Raiffeisen Bank International уличили в предоставлении кредитных каникул воюющим в Украине россиянам. В свою очередь, чешские СМИ жестко отреагировали на скандал, заявив, что Райффайзен Банк идет по пути компаний, сотрудничавших с нацистами.

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