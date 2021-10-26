Кредиты всем: Кабмин внес важные изменения в программу дешевых займов для бизнеса

Кабинет министров изменил условия получения дешевых займов по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Теперь воспользоваться возможностями такой программы могут все "ФОПы" с годовым оборотом до 50 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов, в котором и разработали предложенные изменения. Их цель – привлечь как можно больше предпринимателей к госпрограммам кредитования.

Документ пока еще не опубликован в официальных источниках, однако, по информации министерства, главные его новшества состоят в следующем:

на дешевые кредиты могут рассчитывать ФЛП с годовым оборотом до 50 млн грн ;

максимальная сумма кредита – 1 млн грн;

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размер процентов – 12% годовых ;

без залога (достаточно будет гарантии поручителя).

Кроме того, предусмотрено расширить объем финансовых возможностей программы за счет объединения средств государственного и местного бюджетов. С этой целью Фонд развития предпринимательства намерен активно сотрудничать с местными госадминистрациями и органами местного самоуправления.

Принятым постановлением также вводится государственная программа финансового лизинга для малого и среднего бизнеса. Такой механизм в чем-то подобен банковскому кредиту – он дает возможность получить желаемое имущество раньше и выплачивать средства за него постепенно, но с процентами. По новой программе государство будет компенсировать часть затрат на уплату базового вознаграждения по договорам финлизинга до уровня 5 или 7 или 9 процентов годовых.

Напомним, в феврале 2020 года в Украине запустили госпрограмму поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". С момента ее старта и по сегодняшний день займы получили 25,5 тыс. малых и средних предпринимателей на общую сумму около 67 млрд грн.

Правда, львиная доля таких кредитов выдана не для реализации инвестиционных проектов, что является главной целью программы. Кредиты зачастую выдавались в качестве антикризисных мер и рефинансирования ранее полученных займов.

Сейчас получить дешевый кредит для бизнеса можно под следующие проценты:

5% годовых при выручке до 50 млн грн в год, при условии найма не менее 2 новых работников в течение квартала;

7%, если бизнес приносит до 50 млн грн годовой прибыли и не создает рабочие места, но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5% годовых (однако не больше 5%);

9%, если бизнес уже запущен и приносит от 50 млн грн прибыли в год. При этом ставка кредита тоже будет уменьшаться на 0,5% годовых за каждого нового работника, но не более, чем на 5%.

Максимальная сумма кредита составляет 50 млн грн. Срок кредитования – 5 лет (для реализации инвестиционных проектов) и 3 года (для пополнения оборотных средств).

Не смогут воспользоваться дешевыми кредитами:

юрлица, учредители и конечные бенефициары которых являются нерезидентами;

должники перед бюджетом, Пенсионным фондом и по уплате ЕСВ;

компании и предприниматели с отрицательной кредитной историей и просроченной задолженностью по кредитам;

предприятия, в отношении которых начата процедура банкротства или они находятся в состоянии реорганизации/ликвидации;

лица, которые за последние 3 года уже получали господдержку на сумму больше 200 тыс. евро;

субъекты, счета которых арестованы или заблокированы.

Примечательно, что кредит, полученный по программе "5-7-9%" нельзя использовать на покупку недвижимости или транспортных средств (кроме тех, что используются в коммерчески целях).

Как сообщал OBOZREVATEL, двенадцать международных банков, работающих в Украине, выступили за свертывание государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9". Об этом заявили в Федерации работодателей. Отмечается, что коммерческим банкам не нравится кредитовать реальный сектор экономики.