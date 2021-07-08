Заблокированная СБУ пирамида B2B Jewerly снова заработала на полную – расследование

Финансовая пирамида B2B Jewerly полноценно возобновила свою работу. Ранее ее деятельность блокировала Служба безопасности Украины, а организатора отправили под домашний арест.

Как говорится в расследовании журналистов Bihus.Info, восстановление началось зимой 2020-го, а полностью ожила компания весной 2021-го. При этом сертификаты уже не продаются (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В то же время люди снова массово начали посещать магазины B2B Jewerly и заносить туда наличные деньги. Некоторые из них оставляли суммы более 130 тысяч гривен.

В компании заверяли, что возобновили выплату денег клиентам, однако журналисты узнали, что функции вывода средств нет. В одном из салонов пояснили, что монетизировать старые сертификаты можно через покупку серебра. По словам одного из клиентов, сертификат на 40 тысяч гривен он мог обменять на серебро стоимостью 500 грн.

Также стало известно, что основатель компании Николай Гонта, которому в прошлом году была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сейчас активно посещает свои магазины.

Кроме того, застраивается остров на Днепре, принадлежащий основателям B2B Jewerly. Это имущество также было арестовано ранее.

Журналисты подчеркивают, что Гонта основал клон украинской компании в Турции, которая называется Cancri.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заблокировала деятельность B2B Jewerly в августе 2020 года. Однако уже тогда некоторые магазины продолжили работать.