За сколько можно купить однокомнатную квартиру с ремонтом в Украине: статистика по городам

В Украине однокомнатную квартиру с ремонтом выйдет купить дороже всего в Киеве (3,2 млн грн), Львове (2,1 млн грн), Одессе (1,7 млн грн), а также Виннице, Ужгороде и Днепре (все – 1,6 млн грн). При этом в столице в среднем цена на однокомнатные снизилась на 400 тыс. грн – 12%, но в других городах изменение стоимости не произошло.

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Об этом свидетельствуют статистические данные ЛУН. Интересно, что цены на трехкомнатные квартиры от в Ужгороде в среднем на 1000$ дороже, чем в Одессе.

Дешевые однокомнатные квартиры с ремонтом среди крупных городов Украины продаются в Кривом Роге (480 тыс. грн), Запорожье (920 тыс. грн), Кропивницком (940 тыс. грн) и Николаеве (1 млн грн). После них идут Ивано-Франковск, Чернигов, Сумы и Херсон (все – 1,1 млн. грн.).

Как выглядит общий рейтинг цен?

Киев – 3,2 млн грн. Львов – 2,1 млн грн. Одесса – 1,7 млн грн. Винница – 1,6 млн грн. Ужгород – 1,6 млн грн Днепр – 1,6 млн грн. Луцк – 1,5 млн грн. Черновцы – 1,5 млн грн. Ровно – 1,4 млн грн. Полтава – 1,4 млн грн. Тернополь – 1,4 млн грн. Черкассы – 1,4 млн грн. Харьков – 1,3 млн грн. Житомир – 1,3 млн грн. Хмельницкий – 1,2 млн грн. Херсон – 1,1 млн грн. Суммы – 1,1 млн грн. Чернигов – 1,1 млн грн. Ивано-Франковск – 1,1 млн грн. Николаев – 1 млн грн. Кропивницкий – 940 тыс. грн. Запорожье – 920 тыс. грн. Кривой Рог – 480 тыс. грн.

Напомним, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине в ближайшие месяцы – прежде всего на вторичном рынке. Как ожидается, вверх цены пойдут в конце марта-начале апреля. Да, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.

В частности, по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, в феврале не прогнозируется существенных изменений на рынке недвижимости, передает 24 канал. Чего не скажешь за март и апрель.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Киеве сдают в аренду одну из самых маленьких квартир площадью всего 12 квадратов. За 4300 грн предлагают жилье в подвальном помещении, с потолками "не для высоких", стиральной машинкой рядом с кроватью. Квартира состоит из двух небольших помещений, в одном из которых находятся коммунальные коммуникации всего дома и туалет посреди комнаты.

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