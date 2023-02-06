За сколько можно купить однокомнатную квартиру с ремонтом в Украине: статистика по городам
В Украине однокомнатную квартиру с ремонтом выйдет купить дороже всего в Киеве (3,2 млн грн), Львове (2,1 млн грн), Одессе (1,7 млн грн), а также Виннице, Ужгороде и Днепре (все – 1,6 млн грн). При этом в столице в среднем цена на однокомнатные снизилась на 400 тыс. грн – 12%, но в других городах изменение стоимости не произошло.
Об этом свидетельствуют статистические данные ЛУН. Интересно, что цены на трехкомнатные квартиры от в Ужгороде в среднем на 1000$ дороже, чем в Одессе.
Дешевые однокомнатные квартиры с ремонтом среди крупных городов Украины продаются в Кривом Роге (480 тыс. грн), Запорожье (920 тыс. грн), Кропивницком (940 тыс. грн) и Николаеве (1 млн грн). После них идут Ивано-Франковск, Чернигов, Сумы и Херсон (все – 1,1 млн. грн.).
Как выглядит общий рейтинг цен?
- Киев – 3,2 млн грн.
- Львов – 2,1 млн грн.
- Одесса – 1,7 млн грн.
- Винница – 1,6 млн грн.
- Ужгород – 1,6 млн грн
- Днепр – 1,6 млн грн.
- Луцк – 1,5 млн грн.
- Черновцы – 1,5 млн грн.
- Ровно – 1,4 млн грн.
- Полтава – 1,4 млн грн.
- Тернополь – 1,4 млн грн.
- Черкассы – 1,4 млн грн.
- Харьков – 1,3 млн грн.
- Житомир – 1,3 млн грн.
- Хмельницкий – 1,2 млн грн.
- Херсон – 1,1 млн грн.
- Суммы – 1,1 млн грн.
- Чернигов – 1,1 млн грн.
- Ивано-Франковск – 1,1 млн грн.
- Николаев – 1 млн грн.
- Кропивницкий – 940 тыс. грн.
- Запорожье – 920 тыс. грн.
- Кривой Рог – 480 тыс. грн.
Напомним, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине в ближайшие месяцы – прежде всего на вторичном рынке. Как ожидается, вверх цены пойдут в конце марта-начале апреля. Да, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.
В частности, по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, в феврале не прогнозируется существенных изменений на рынке недвижимости, передает 24 канал. Чего не скажешь за март и апрель.
Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Киеве сдают в аренду одну из самых маленьких квартир площадью всего 12 квадратов. За 4300 грн предлагают жилье в подвальном помещении, с потолками "не для высоких", стиральной машинкой рядом с кроватью. Квартира состоит из двух небольших помещений, в одном из которых находятся коммунальные коммуникации всего дома и туалет посреди комнаты.
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